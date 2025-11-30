Sevgili Akrep, bu ay aşk hayatında adeta bir rüzgar gibi esen Güneş’in burcuna geçişi, kalbini hızlandıracak sürprizler ve heyecan dolu anlarla dolu bir dönemi kapına getiriyor. Bu ay, belki de rutinleşmiş olan mevcut ilişkinde, beklenmedik ve hoş jestlerle karşılaşabilir, bu jestler hayatını tamamen değiştirebilir. Partnerinin yoğun ilgisi ve sınırsız sevgisi, seni adeta bir prenses ya da prens gibi hissettirecek, şımartılmış olmanın keyfini süreceksin.

Ama eğer bekarsan, Güneş'in senin için bir sürprizi var! Sosyal hayatında karşına çıkacak olan bir yabancı, kalbini çalmak için adeta bir aşk hırsızı gibi her şeyi yapabilir. Bu kişiyle ortak hedeflerin ve arzuların, kalplerinizi birleştirebilir. Belki de hayatının aşkıyla tanışmışsındır... Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…