Sevgili Akrep, bu ayın ilk günlerinde Dolunay'ın büyülü etkisi altında, iş hayatında stratejik ve yaratıcı düşünme yeteneğinle ışıldayacağını göreceksin. Kariyer hedeflerini kristal berraklığında netleştirme ve projelerde liderlik etme konusunda son derece elverişli bir dönemdesin. İş birliği yapma ve sorumlulukları cesurca üstlenme yeteneğin, başarıya giden yolda sana büyük bir avantaj sağlayacak.

Ayın ortasına geldiğimizde ise Merkür'ün Yay burcuna geçiş yapmasıyla, karar verme süreçlerinde hiç beklemediğin bir şekilde kafa karışıklıklarıyla karşılaşabilirsin. Özellikle kendi işini yapmayı düşünüyorsan, riskli bir dönemdesin. Bu yüzden projeleri yönetmek, maaşlı bir işte başkasının parasının yönetimini planlamak daha yararlı olabilir. Ancak unutma, ani gelişmeler karşısında enerjini dengede tutmak için dikkatli ve sakin olmalısın. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…