Aralık Akrep Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
Aralık 2025, Aylık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
30.11.2025 - 18:01

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Akrep ve yükselen Akrep burçlarının Aralık ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Aralık ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu ayın enerjisi seni biraz hareketlendirecek. Mars ve Satürn'ün kare açısı, seni biraz yoracak. Zira bu dönemde sürekli hareket etme arzun özellikle kaslarında ve eklemlerinde bir yorgunluk hissi yaratabilir. Ancak endişelenme, bu durumu hafif egzersizler ve esneme hareketleri ile kontrol altına alabilirsin. 

Ayrıca, bu ay Dolunay zamanında duygusal dalgalanmalarının artabileceğini unutma. Bu dönemde ruh halindeki iniş çıkışlara iyi gelecek bir de tavsiyemiz var: Kendine zaman ayır! Psikolojik anlamda sana kendini iyi hissettirecek güzellik uygulamaları ve terapiler tercih edebilirsin. Cilt bakımı, saç kesimi veya estetik uygulamalar için harika bir ay seni bekliyor. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Astroloji Editörü
