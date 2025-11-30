Sevgili Akrep, bu ayın enerjisi seni biraz hareketlendirecek. Mars ve Satürn'ün kare açısı, seni biraz yoracak. Zira bu dönemde sürekli hareket etme arzun özellikle kaslarında ve eklemlerinde bir yorgunluk hissi yaratabilir. Ancak endişelenme, bu durumu hafif egzersizler ve esneme hareketleri ile kontrol altına alabilirsin.

Ayrıca, bu ay Dolunay zamanında duygusal dalgalanmalarının artabileceğini unutma. Bu dönemde ruh halindeki iniş çıkışlara iyi gelecek bir de tavsiyemiz var: Kendine zaman ayır! Psikolojik anlamda sana kendini iyi hissettirecek güzellik uygulamaları ve terapiler tercih edebilirsin. Cilt bakımı, saç kesimi veya estetik uygulamalar için harika bir ay seni bekliyor. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…