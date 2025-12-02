Sevgili Akrep, bugün Merkür, Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş, iş hayatında düşüncelerini daha somut ve gerçekçi bir zemine taşımana yardımcı olacak. Özellikle riskli adımlarını daha dikkatli ve hesaplı bir şekilde yönetmen konusunda sana kıymetli bir rehberlik edecek. Odaklanma yeteneğinin zirvede olduğu bu dönemde, konsantrasyonun da keskinleşecek.

Merkür'ün bu etkisi, stratejik görüşmeler yapmanı, sözleşme veya plan revizyonları üzerinde net kararlar almanı da sağlayacak! İş hayatında belirsizliklerden uzaklaşıp daha net ve kesin adımlar atmanı destekleyecek. Bu sayede ise sınırlarını net bir şekilde çizecek ve iş hayatının kontrolünü eline geçireceksin. En güçlü ortak, en üst yönetici ve gerçek bir lider olmak üzeresin!

Gelelim aşka! Aşk yaşamına geldiğimizde ise, duygularını saklamaktan vazgeçmelisin. Tabii dürüst olsan da kontrollü ve ölçülü bir ifade biçimi tercih edebilirsin. Ancak Merkür'ün geçişi, partnerinle daha derin ve sakin bir iletişim kurmanı destekleyecek. Bu enerji, ilişkini geleceğe taşıyacak konuları konuşmak için ideal bir zaman dilimi sunuyor. Tabii bu süreçte ayrılıkların da söz konusu olabileceğini unutmamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…