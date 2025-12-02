Sevgili Akrep, aşk hayatında bugün biraz daha açık olmanın tam zamanı. Duygularını saklamak yerine onları ifade etmekten korkma. Ancak unutma, dürüst olmak demek her şeyi kontrolsüzce dökmek demek değil. Ölçülü ve kontrollü bir ifade biçimi, duygularını daha etkili bir şekilde aktarmana yardımcı olacaktır.

Merkür'ün enerjisi, bugün seninle. Bu gezegenin etkisi altında, partnerinle daha derin ve sakin bir iletişim kurabilirsin. Bu enerji, ilişkini bir adım öteye taşıyacak konuları konuşmak için ideal bir zaman dilimi sunuyor. Belki de uzun zamandır konuşmak istediğin ancak bir türlü cesaret edemediğin konuları gündeme getirebilirsin.

Ancak unutma ki her ilişkide olduğu gibi bu süreçte de ayrılıkların söz konusu olabileceğini hatırlatmak isteriz. Her ne kadar zor olsa da, bazen hayatımızda bizi daha iyi bir yere götürecek kararlar almak gerekebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…