Sevgili Akrep, bugün Merkür, nihayet geri gidişini durduruyor ve durağan konuma geçiyor. Bu, senin için ne anlama geliyor dersen, aşk hayatında kıskançlık fırtınalarının esme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Eğer sevdiğin kişinin bazı şeyleri gizlediğini hissediyorsan, belki de bu durumu göz ardı etmek yerine üzerine gitmekte fayda var. Ama unutma ki her şey göründüğü gibi olmayabilir. Belki de partnerin, seni kırmamak için bazı şeyleri eksik söylemeyi tercih etmiştir.

Bu durumda ne yapmalı dersen, 'Sakın acele kararlar verme' deriz. Onunla yüzleşmeden ve durumu anlamaya çalışmadan, ilişkini sonlandırmayı düşünme. Belki de biraz sabır ve anlayışla, her şeyi çözebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…