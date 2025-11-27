onedio
Akrep Burcu right-white
28 Kasım 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

27.11.2025 - 18:01

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 28 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? 

28 Kasım Cuma günü Akrep ve yükselen Akrep burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Merkür, nihayet geri gidişini durduruyor ve durağan konuma geçiyor. Bu, senin için ne anlama geliyor dersen, aşk hayatında kıskançlık fırtınalarının esme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Eğer sevdiğin kişinin bazı şeyleri gizlediğini hissediyorsan, belki de bu durumu göz ardı etmek yerine üzerine gitmekte fayda var. Ama unutma ki her şey göründüğü gibi olmayabilir. Belki de partnerin, seni kırmamak için bazı şeyleri eksik söylemeyi tercih etmiştir.

Bu durumda ne yapmalı dersen, 'Sakın acele kararlar verme' deriz. Onunla yüzleşmeden ve durumu anlamaya çalışmadan, ilişkini sonlandırmayı düşünme. Belki de biraz sabır ve anlayışla, her şeyi çözebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

