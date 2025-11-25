Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında biraz farklılık, biraz da yenilik getirecek olan Venüs ile Jüpiter üçgeni, duygusal anlamda seni daha anlaşılır ve açık bir hale dönüştürüyor. Bu süreç, genellikle yoğun ve derin duygularla hareket eden senin, bu yoğunlukları biraz hafifletecek. İlişkinde karşılıklı anlayışı büyütme fırsatı sunacak bu dönem, belki de karşı tarafın seni daha iyi anlamasına ve senin de onu daha iyi anlamanıza yardımcı olacak. Gizemli duruşun, belki de biraz daha yumuşayacak ve karşı tarafın seni daha iyi anlamasına izin verecek.

Bekar Akrep burçlarına gelirsek, günün ikinci yarısında aşk rüzgarları esmeye başlayabilir. Güçlü bir çekim hissi, belki de yeni bir aşkın habercisi olabilir. Yani aşk kapını çalmaya hazırlanıyor. Peki, sen yeni bir aşka kapılmaya hazır mısın? Belki de bu yeni aşk, hayatına yeni bir renk, yeni bir heyecan katacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…