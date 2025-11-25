onedio
26 Kasım Çarşamba Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

26 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

25.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 26 Kasım Çarşamba günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 26 Kasım Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün içsel bir yoğunluk hissi sana kendini sıkışmış hissettirebilir. Bu durum, belinde ve karın bölgende hafif bir gerilim yaratıyor olabilir. İşte tam da bunun içni hafif esneme veya belki de birkaç yoga hareketi yapabilirsin. Belki de bir 'Savaşçı' pozisyonu veya bir 'Ağaç' duruşu, bu enerjiyi serbest bırakmana yardımcı olabilir. Kısacası, bedenini hareket ettirerek, bu yoğunluğu hafifletebilirsin.

Öte yandan bugün belki de biraz daha fazla kendine odaklanman gerekiyordur, ne dersin? Kendine biraz zaman ayır, belki biraz yoga yap veya sadece birkaç dakika derin nefes al. Bu küçük eylemler, enerjini yeniden dengelemeye ve gününü daha keyifli hale getirmeye yardımcı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

