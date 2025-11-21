onedio
22 Kasım Cumartesi Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

22 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 22 Kasım Cumartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 22 Kasım Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, görünüşe göre, bugün kafan bir hayli meşgul ve düşüncelerinle baş başasın. Bu yoğun odaklanma hali, bedeninde kas gerginliği oluşturabilir. Farkında olmadan omuzlarını kasıyor, kaşlarını çatıyor olabilirsin. Bu durum, hem fiziksel hem de zihinsel yorgunluğa neden olabilir.

Ancak endişelenme, bu durumu hafifletmenin yolları var. Öncelikle, biraz esneme hareketleri yapmayı dene. Bu, kaslarını rahatlatacak ve kan dolaşımını hızlandıracaktır. Nefes tekniklerini de denemekte fayda var. Derin nefes alıp vermek, hem bedenini hem de zihnini rahatlatır. Akşam saatlerinde ise sakin bir ortamda gevşemeyi tercih et. Belki bir kitap okur, belki de sadece sessizliği dinlersin. Ya da stresini atmak için güzel bir dizi izleyebilir veya kült bir film ile maziye gidebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

