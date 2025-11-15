onedio
16 Kasım Pazar Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

16 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
15.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Kasım Pazar günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Güneş'in enerjisini en iyi şekilde yakalaman için açık hava aktiviteleri senin için biçilmiş kaftan olacaktır. Belki bir piknik, belki bir doğa yürüyüşü... Kim bilir, belki de bir deniz kenarı kaçamağı! Bu tür aktiviteler, Güneş'in enerjisini vücuduna almanı sağlayacak. 

Sen de bu arada hayatına pozitif enerjiyi dahil etmek için egzersiz yapmayı düşünebilirsin. Belki bir dans kursuna yazılabilir, belki de tempolu yürüyüşlerle kalbinizin ritmini yükseltebilirsin. Unutma kalp sağlığını desteklemek için bu tür aktiviteler oldukça önemli. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

