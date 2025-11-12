onedio
13 Kasım Perşembe Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

13 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

12.11.2025 - 18:16

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 13 Kasım Perşembe günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 13 Kasım Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün karın ve bel bölgende hassasiyetlerle karşılaşabilirsin. Bu yüzden, nazik esnemeler ve kısa yürüyüşler sana iyi gelebilir. Bu hassasiyeti hafifletecek ve bedenini güçlendirecek adımların yanı sıra bir yoga dersine katılmayı da düşünebilirsin. Tabii hafif bir sabah yürüyüşü ya da öğle aranda bir parkta yemek yemek iyi bir fikir olabilir. 

Ayrıca, sıcak sıvılar tüketmek de içsel bir rahatlama sağlayabilir. Belki bir fincan sıcak çay ya da bir bardak sıcak süt, belki de bir kase sıcak çorba... Bu sıcak sıvılar, bedenini hem içeriden hem de dışarıdan rahatlatacaktır. Bu önerileri deneyin ve bedenini dinle. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

