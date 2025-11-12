Sevgili Akrep, bugün senin için derinliklerin ve gizemlerin günü olacak. Merkür ve Mars'ın kavuşumu, ilişkilerde ve ortaklıklarda gizli kalan gündemleri, belki de uzun süredir merak ettiğin sırları açığa çıkaracak. Bu dönemde iş hayatında biriyle güç savaşına girebilirsin, belki de bir süredir devam eden bir rekabetin zirve noktasına ulaşabilirsin. Ancak merak etme, bu savaştan zekan ve gözlem yeteneğin sayesinde başarıyla çıkacaksın. Her kelimenin ardındaki niyeti anlama yeteneğini kullan, çünkü bugün her şey detaylarda gizli.

Aman dikkat; ekonomik konularda da hareketli bir gün seni bekliyor olabilir. Finansal ortaklıklar veya belki de uzun süredir düşündüğün yatırım kararları gündeme gelebilir. Bu noktada, Mars'ın enerjisi risk almaya itiyorsa seni; Merkür'ün analiz gücü ile bu riskleri en aza indirmeye odaklan. İçgüdülerine güven ve matematiksel hesapları da göz ardı etmeyerek rekabette kazanan taraf ol.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise yoğun bir tutku enerjisi hakim olacak bugün. Yeni bir heyecana atılmak isteyebilir ya da bir süredir ilerleme beklediğin ilişkiden artık uzaklaşman gerektiğini hissedebilirsin. Galiba özgürlüğünü ilan etmenin zamanı geldi. Şimdi kalbin hızlanacak kendini aşka açmaya hazır hissedeceksin. Ancak daha da önemlisi, o özel kişiye sarılmayı arzuladığını fark edeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…