Kocasının Doğum Gününe Özel Hazırlanan Pınar Deniz, Anlamlı Pastalar Koleksiyonuna Adını Yazdırdı!
39 yaşına giren biricik kocası Kaan Yıldırım'ın doğum gününe özel hazırlanan ünlü oyuncu Pınar Deniz tatlı jestiyle, 'anlamlı pastalar koleksiyonuna' adını yazdırdı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Yargı dizisindeki inanılmaz performansıyla milyonları kendine hayran bırakan Pınar Deniz ve ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'ın "yıldırım aşkı" 2024'e damga vurmuştu.
Evlilik tarihi verdiklerinde hamile olduğuna inanılan Pınar Deniz, düğünden hemen önceki röportajında bir bebek beklediğini hali tavrıyla ele vermişti.
Geçtiğimiz saatlerde bu tatlı aileden yeni bir paylaşım geldi!
