Kocasının Doğum Gününe Özel Hazırlanan Pınar Deniz, Anlamlı Pastalar Koleksiyonuna Adını Yazdırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.12.2025 - 23:21

39 yaşına giren biricik kocası Kaan Yıldırım'ın doğum gününe özel hazırlanan ünlü oyuncu Pınar Deniz tatlı jestiyle, 'anlamlı pastalar koleksiyonuna' adını yazdırdı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Yargı dizisindeki inanılmaz performansıyla milyonları kendine hayran bırakan Pınar Deniz ve ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'ın "yıldırım aşkı" 2024'e damga vurmuştu.

Daha önce başka ünlü isimlerle de anılan Kaan Yıldırım, gerçek aşkı Pınar Deniz'de bulmuştu. 

Başlarda pek de sıcak bakılmayan aşk, zaman içerisinde ikisinin tatlılığından sebep alışılan ve sevilen bir hikayeye dönüştü. 2024 yazında evlenecekleri haberleri kol gezmeye başlayan ikili, 2024'ün Eylül'ünde Roma'da yalnızca yakın dostları ve ailesinin katıldığı bir törenle evlendi. 

Üstelik evlilik, bebek haberini de beraberinde getirmişti.

Evlilik tarihi verdiklerinde hamile olduğuna inanılan Pınar Deniz, düğünden hemen önceki röportajında bir bebek beklediğini hali tavrıyla ele vermişti.

'Bebek var mı?' sorularına 32 diş, muallak cevaplar veren Pınar Deniz, düğün gününden paylaştığı, Kaan Yıldırım'ın eli göbeğinde pozlarıyla hamileliği doğrulamış oldu. 

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Fikret Hakan ismini verdikleri oğulları 1 Nisan 2025'te aramıza katıldı! Oğlunun dünyaya gelişiyle beraber kariyerine mola veren Pınar Deniz'i son birkaç ayda hepsine ayrı ayrı eridiğimiz aile fotoğraflarıyla gördük. Fikret Hakan'ı da Pınar Deniz'e benzettik.

Geçtiğimiz saatlerde bu tatlı aileden yeni bir paylaşım geldi!

Bugün 39 yaşına giren biricik kocası Kaan Yıldırım'ın yaş günü için özel hazırlanan Pınar Deniz, yaptırdığı pastayla 'anlamlı pastalar koleksiyonuna' adını yazdırmayı başardı!

Pastanın sol tarafına Kaan Yıldırım'ın bebeklik fotoğrafını, sağ tarafına ise oğluyla fotoğrafını koyan Pınar Deniz, koca bir de 'Seni çok seviyoruz' yazdırdı. 

41 kere maşallah, bu tatlı ailenin ağzının tadı hiç bozulmasın diyoruz!

