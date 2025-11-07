Sevgili Akrep, bugün seninle birlikte gökyüzünde oluşan Ay ile Jüpiter kavuşumunun enerjisine odaklanmalıyız. Bu kavuşum, kariyer hayatında yeni ufukları aydınlatıyor ve daha önce belki de hiç düşünmediğin vizyonları sana sunuyor. Akademik çevrelerde, yurt dışı bağlantılarında veya hukuki konularda beklenmedik ilerlemeler yaşayabilirsin.

Öte yandan bu süreçte, iş başvurularında da şansının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de yabancı bağlantılı firmalarla ilgili olumlu haberler alabilirsin. Şimdi hangi alanda mücadele edeceğini, enerjini hangi yönde kullanacağını dikkatle belirlemelisin. Artık yeni hedefler belirleyip iş hayatına renk katacak yeni vizyonun ile başarıyı elde edebilirsin.

Gelelim aşka! Aşk hayatına gelecek olursak, tutkularının derinleştiğini hissedebilirsin. Partnerinle arandaki bağ, sadece duygusal bir bağ olmanın ötesine geçmeye hazır. Aranızdaki ilişki bugün sana adeta ruhsal bir eşleşme gibi hissettirecek. Tabii eğer bekarsan, sana benzeyen biri yerine seni tamamlayacak birini aramaya başlayabilirsin. Etrafına iyi bak, yanı başında olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…