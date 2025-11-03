Sevgili Akrep, bugün senin için oldukça hareketli ve enerjik bir gün olacak! Mars'ın Uranüs'e karşıtlığı, kariyerinde sıcak ve dinamik bir sürece sürüklüyor. Ofis koridorlarında, toplantı odalarında, belki de online toplantılarda, çalışma arkadaşlarınla aranda bazı güç çekişmeleri yaşanabilir. Ama bil ki, senin stratejik zekan ve analitik düşünme yeteneğin, bu kaos ortamında bile seni güçlendirecek ve üstün kılacak.

Tam da bu noktada yeni bir görev ya da liderlik fırsatından söz edebiliriz! Seni güçlendiren bu kaos ortamı belki de beklenmedik bir anda karşına çıkan fırsat demektir. Bunu bir tehdit olarak değil, bir fırsat olarak gör ve cesurca adım at. Rakiplerin henüz düşünürken, harekete geçmenin ayrıcalığını ve başarısını maddi olarak hissedeceksin. Manevi açıdan ise lider duruşunla tatmin olacaksın!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise, bugün kalbinde adeta bir tutku volkanı patlıyor. Eski bir aşk belki de kapını çalabilir ya da mevcut ilişkinde bastırılmış arzuların yüzeye çıkabilir. Sıkı dur, bu süreçlerde duyguların çok derinleşebilir. Bugün kalbinin sesine kulak verirken, mantığını da susturmamalısın. Aşk ve mantık bazen aynı yolda yürümez, bu yüzden bugün kalbinin sesini dinle ve duygularının rehberliğinde hareket etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…