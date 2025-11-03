Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında adeta bir tutku fırtınası kopuyor. Kalbindeki aşk volkanı patlamaya hazır ve bu durum, eski bir aşkın yeniden hayatına girmesine neden olabilir. Ya da belki de mevcut ilişkinde uzun zamandır bastırdığın arzuların yüzeye çıkmasına sebep olabilir. Bu süreçte duyguların derinleşebilir ve bu durum seni biraz zorlayabilir.

Bugün kalbinin sesine kulak vermek önemli. Ancak unutma, mantığını da tamamen susturmamalısın. Aşk ve mantık bazen aynı yolda yürümezler ve bu durum, bazen kalbinin sesini dinlemek konusunda seni zorlar. Ancak bugün, duygularının rehberliğinde hareket etmeli ve kalbinin sesini dinlemelisin. Yani, aşk hayatında her şeyin bir denge içinde olması gerektiğini unutma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…