Sevgili Akrep, bugün senin için tutkulu ve şehvet dolu bir gün olacak gibi görünüyor. Aşk hayatında bir canlanma, bir hareketlilik hissetmeye başlayabilirsin. Belki de bu, uzun zamandır sakladığın duygularını itiraf etme zamanıdır.

Hadi ama artık kendi iç sesini dinle ve doğal davran. Belki de bu, bazı sınırları aşmanın ve bu cesareti partnerine ya da flörtüne göstermenin tam zamanıdır. Unutma, aşkta cesaret her zaman ödüllendirilir. Özellikle de kendini ona bıraktığında ve duygularını doyasıya yaşadığında! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…