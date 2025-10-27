onedio
28 Ekim Salı Akrep Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Akrep Burcu
28 Ekim 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.10.2025 - 18:01

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 28 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? 

28 Ekim Salı günü Akrep ve yükselen Akrep burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün gökyüzünün enerjisi biraz karışık ve bu durum senin ruh halini de etkileyebilir. Küçük bir uyarı: Kıskançlık duyguların ve kuruntuların bugün seni biraz daha fazla zorlayabilir. Sevdiğiniz kişinin senden bir şeyler sakladığına dair hislerin olabilir. Ancak, durumun iç yüzünü görmek için bir adım geri atmalısın. Gerçekler, kafanda oluşturduğun senaryolar kadar dramatik olmayabilir.

Sevdiğin kişiye kulak ver, onun da söyleyeceklerini dinle. Belki de hislerinin ya da endişelerinin temelsiz olduğunu fark edeceksin. Hızlı ve ani kararlar vermek yerine ise sabırlı olmayı tercih et. Mars ile Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, abartılardan kaçınman için sana bir fırsat sunuyor. Bu enerjiyi kullanarak, ilişkindeki sorunları daha sağlıklı bir şekilde çözebilirsin! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

