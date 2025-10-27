Sevgili Akrep, bugün gökyüzünün enerjisi biraz karışık ve bu durum senin ruh halini de etkileyebilir. Küçük bir uyarı: Kıskançlık duyguların ve kuruntuların bugün seni biraz daha fazla zorlayabilir. Sevdiğiniz kişinin senden bir şeyler sakladığına dair hislerin olabilir. Ancak, durumun iç yüzünü görmek için bir adım geri atmalısın. Gerçekler, kafanda oluşturduğun senaryolar kadar dramatik olmayabilir.

Sevdiğin kişiye kulak ver, onun da söyleyeceklerini dinle. Belki de hislerinin ya da endişelerinin temelsiz olduğunu fark edeceksin. Hızlı ve ani kararlar vermek yerine ise sabırlı olmayı tercih et. Mars ile Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, abartılardan kaçınman için sana bir fırsat sunuyor. Bu enerjiyi kullanarak, ilişkindeki sorunları daha sağlıklı bir şekilde çözebilirsin! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…