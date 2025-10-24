Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında derin duyguların kabardığı bir gün olacak. Kalbindeki kişiye karşı hislerinin yoğunlaştığı bu dönemde, duygularını ifade etmek için cesaretini toplayacaksın. Zaten bu cesareti, Merkür ile Jüpiter'in oluşturduğu üçgenden alacaksın. Duygusal itiraflar ve samimi yakınlaşmalar da böylece başlayacak...

Görünen o ki aşk hayatında cesur adımlar atmanın zamanı geldi. Duygularını açıkça ifade etmekten çekinme. Samimiyeti artırmak ve daha yakın bir bağ kurmak için bugünü kullan. Bu sayede hem ilişkine sahip çıkabilir hem de eğer bekarsan aşka uçacak gücü ruhunda bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…