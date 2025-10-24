onedio
25 Ekim 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
24.10.2025 - 18:00

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 25 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

25 Ekim Cumartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında derin duyguların kabardığı bir gün olacak. Kalbindeki kişiye karşı hislerinin yoğunlaştığı bu dönemde, duygularını ifade etmek için cesaretini toplayacaksın. Zaten bu cesareti, Merkür ile Jüpiter'in oluşturduğu üçgenden alacaksın. Duygusal itiraflar ve samimi yakınlaşmalar da böylece başlayacak... 

Görünen o ki aşk hayatında cesur adımlar atmanın zamanı geldi. Duygularını açıkça ifade etmekten çekinme. Samimiyeti artırmak ve daha yakın bir bağ kurmak için bugünü kullan. Bu sayede hem ilişkine sahip çıkabilir hem de eğer bekarsan aşka uçacak gücü ruhunda bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Astroloji Editörü
