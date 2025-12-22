Etiler’deki Gizemli Lüks Mekan Kütüphane’nin Müdürü Ali Yaşar Koz Gözaltına Alındı

Kütüphane Etiler, son yıllarda ünlülerin en sevdiği mekan hâline geldi. Nedeni ise bu mekanda fotoğraf çekmenin yasak olması. Ünlülere adeta “gizlilik ve mahremiyet” vadeden bu mekanda, “Görüntülendim, fotoğrafım çekildi, magazine mi düşeceğim?” endişesi bulunmuyor.

Bir mekanın üst katında bulunan Kütüphane’ye adeta gizli bir yoldan geçilerek ulaşılıyor. Restoranın merdivenlerinden üst kata çıkıldığında, raflarında kitaplar olan klasik bir kütüphaneyle karşılaşılıyor. Bu kütüphane ittirildiğinde ise karşınıza bir gece kulübü açılıyor.

Her isteyen Kütüphane’ye giriş yapamıyor. Kütüphane’ye gitmek ve orada eğlenebilmek için ya işletmecilerden birini tanımanız ya da iyi bir referansa sahip olmanız gerekiyor.