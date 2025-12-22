Etiler’deki Gizemli Lüks Mekan Kütüphane’nin Müdürü Ali Yaşar Koz Gözaltına Alındı
Medyaya yönelik düzenlenen operasyonda Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasıyla birlikte, İstanbul Etiler’de bulunan gizemli lüks mekan Kütüphane gündeme gelmişti. İşletmeye narkotik polisleri tarafından operasyon düzenlenmişti. Bugün ise Kütüphane isimli mekânın müdürü Ali Yaşar Koz gözaltına alındı.
Spiker ve medyaya yönelik düzenlenen operasyonda bu akşam saatlerinde yeni gelişmeler yaşandı.
Ünlülere gizlilik ve mahremiyet sağlayan mekan: Kütüphane
