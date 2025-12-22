onedio
Etiler’deki Gizemli Lüks Mekan Kütüphane’nin Müdürü Ali Yaşar Koz Gözaltına Alındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.12.2025 - 23:44

Medyaya yönelik düzenlenen operasyonda Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasıyla birlikte, İstanbul Etiler’de bulunan gizemli lüks mekan Kütüphane gündeme gelmişti. İşletmeye narkotik polisleri tarafından operasyon düzenlenmişti. Bugün ise Kütüphane isimli mekânın müdürü Ali Yaşar Koz gözaltına alındı.

Spiker ve medyaya yönelik düzenlenen operasyonda bu akşam saatlerinde yeni gelişmeler yaşandı.

Önce gazeteci Emrullah Erdinç ile işletmeci Umut Evirgen gözaltına alındı. Sonrasında ise Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasının ardından gündeme gelen Kütüphane isimli lüks mekanın müdürü Ali Yaşar Koz, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul’un eğlence merkezlerinden Etiler’de bulunan, sanat, spor ve iş dünyasının popüler mekanı Kütüphane’ye geçtiğimiz günlerde polis ekipleri tarafından baskın düzenlenmişti.

Ünlülere gizlilik ve mahremiyet sağlayan mekan: Kütüphane

Kütüphane Etiler, son yıllarda ünlülerin en sevdiği mekan hâline geldi. Nedeni ise bu mekanda fotoğraf çekmenin yasak olması. Ünlülere adeta “gizlilik ve mahremiyet” vadeden bu mekanda, “Görüntülendim, fotoğrafım çekildi, magazine mi düşeceğim?” endişesi bulunmuyor.

Bir mekanın üst katında bulunan Kütüphane’ye adeta gizli bir yoldan geçilerek ulaşılıyor. Restoranın merdivenlerinden üst kata çıkıldığında, raflarında kitaplar olan klasik bir kütüphaneyle karşılaşılıyor. Bu kütüphane ittirildiğinde ise karşınıza bir gece kulübü açılıyor.

Her isteyen Kütüphane’ye giriş yapamıyor. Kütüphane’ye gitmek ve orada eğlenebilmek için ya işletmecilerden birini tanımanız ya da iyi bir referansa sahip olmanız gerekiyor.

