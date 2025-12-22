onedio
Call of Duty'nin Yaratıcısı Vince Zampella Ferrari Kazasında Hayatını Kaybetti

Merve Ersoy
22.12.2025 - 23:44

Call of Duty video oyunu serisinin yaratıcılarından Vince Zampella, 55 yaşında hayatını kaybetti. Video oyunu geliştirme şirketi Respawn Entertainment'ın başkanı ve Infinity Ward'ın kurucu ortağının vefat haberini NBC Los Angeles duyurdu.

Dünyanın en çok satan oyunlarından birkaçını geliştiren video oyunu geliştiricisi Vince Zampella, Medal of Honor ve Titanfall oyunlarında da görev almıştı. NBC Los Angeles'ta yer alan habere göre, video oyun sektöründe saygın bir isim olan Vince Zampella ğazar öğleden sonra Güney Kaliforniya'daki Angeles Crest Otoyolu'nda bir Ferrari kazasında hayatını kaybetti. Tek araçlı kazanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Vince Zampella Kimdir?

Vince Zampella Infinity Ward'ın kurucu ortağı ve stüdyo başkanı, Respawn Entertainment ve Ripple Effect Studios'un başkanı  olan bir video oyunu tasarımcısıydı. 21 Aralık Pazar günü 55 yaşında hayatını kaybetti.

