Ekol TV'nin Kapanmasından İşten Çıkarılan Show TV Sunucusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
22 Aralık Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. NOW'dan final kararları art arda geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Final kararı alan Ben Leman herkesi üzdü.
3. Yayınlanan veda metninin ardından tepki gecikmedi!
4. Özge Özpirinçci, Kübra Süzgün ve ailesinin iddialarına cevap verdi.
5. Sakıncalı dizisinin final kararının ardından Özge Özpirinçci tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Geçtiğimiz haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu.
7. Sevilay Yılman'ın işine son verildi.
8. Ekol TV'den tarihi bir karar geldi.
9. 21 Aralık Pazar reyting sonuçları belli oldu.
10. Mehmed Fetihler Sultanı'na yeni oyuncu dahil oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın