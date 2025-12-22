onedio
Ekol TV'nin Kapanmasından İşten Çıkarılan Show TV Sunucusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.12.2025 - 23:27

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

22 Aralık Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

1. NOW'dan final kararları art arda geldi.

Yakın zamanda Sakıncalı dizisi için final kararı alan NOW TV, bir başka yeni sezon dizisi için de aynı karara vardı. Fenomen dizi, 13. bölümde final yapacak.

2. Final kararı alan Ben Leman herkesi üzdü.

Karara inanamayan izleyicilerin ardından ekipten açıklama geldi. Resmi hesaptan veda metni yayınlandı.

3. Yayınlanan veda metninin ardından tepki gecikmedi!

Sakıncalı dizisinde rol alan Nihal Yalçın, final kararının ardından tepkisini gösterdi. Yalçın, kararın romantize edilmemesi gerektiğini söyledi.

4. Özge Özpirinçci, Kübra Süzgün ve ailesinin iddialarına cevap verdi.

Ailenin ilk paylaşımları 'Kızımız Kübra Süzgün ve ailesini adliyelerde borsa yaparak bizden 6 yıldır kaçan 'Kadın' dizisinin başrol oyuncusu! Allah senin o başımıza bela ettiğin suç örgütü üyesi Nail Gönenli ile birlikte belanı versin inşallah!' ifadeleriyle olmuştu. İddiaların ardı arkası kesilmezken, Özge Özpirinçci bir açıklama yayınladı.

5. Sakıncalı dizisinin final kararının ardından Özge Özpirinçci tepki gösterdi.

Dizinin 5. bölümünde final kararının alınmasının ardından başrol oyuncusu Özge Özpirinçci tepkisiz kalmadı. Ünlü oyuncunun tepkisi dikkatlerden kaçmadı.

6. Geçtiğimiz haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu.

Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı reytinglerde zirvedeki yarışın kazananı belli oldu. Total, AB ve ABC1 listelerinde yer alan yapımlar dikkat çekti.

7. Sevilay Yılman'ın işine son verildi.

Show TV'de yayınlanan Bu Sabah programında Okan Buruk ile ilgili iddialarda bulunan Sevilay Yılman'a yalanlama gelmişti. Yılman işten çıkarıldı.

8. Ekol TV'den tarihi bir karar geldi.

Ekol TV Haber Kanalı yayın hayatına son verdi. Resmi açıklama, Ekol TV sitesinden yapıldı.

9. 21 Aralık Pazar reyting sonuçları belli oldu.

Diziler arasındaki rekabet sürerken Teşkilat bir kez daha zirvede yer aldı. NOW dizisi reytingini düşürdü.

10. Mehmed Fetihler Sultanı'na yeni oyuncu dahil oldu.

3. sezonuyla ekrana gelen dizide kadro güçlendirme çalışmaları sürerken, diziye sevilen bir oyuncu daha dahil oldu.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
