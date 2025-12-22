Özge Özpirinçci Erken Final Kararı Verildikten Sonra NOW’a Tepki Gösterdi

Bir süredir TV’de proje yapmayan Özpirinçci, Sakıncalı’da güçlü bir anne rolünde yer almıştı. Partneri ise İlk ve Son dizisinde de birlikte olduğu Salih Bademci’ydi. Ancak izleyici yapıma ilgi göstermedi. Dizi 5. bölümüyle erken final yaptı.