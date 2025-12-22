onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Özge Özpirinçci Erken Final Kararı Verildikten Sonra NOW’a Tepki Gösterdi

Özge Özpirinçci Erken Final Kararı Verildikten Sonra NOW’a Tepki Gösterdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.12.2025 - 12:25

Yeni sezonda ekranlara gelen dizilerden kimilerinin şansı yaver giderken kimileri erken final yapmak zorunda kaldı. Erken final kararı verilen dizilerden biri de Sakıncalı’ydı. Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’in başrolündeki dizi düşük reytingler nedeniyle ekran yolcuğunu sonlandırmıştı. Şimdiyse başrolden kanala tepki geldi.

İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özge Özpirinçci, yeni sezon için Sakıncalı dizisiyle anlaşarak ekranlara dönmüştü.

Özge Özpirinçci, yeni sezon için Sakıncalı dizisiyle anlaşarak ekranlara dönmüştü.

Bir süredir TV’de proje yapmayan Özpirinçci, Sakıncalı’da güçlü bir anne rolünde yer almıştı. Partneri ise İlk ve Son dizisinde de birlikte olduğu Salih Bademci’ydi. Ancak izleyici yapıma ilgi göstermedi. Dizi 5. bölümüyle erken final yaptı.

NOW bu sezon birçok yeni diziye ev sahipliği yaptı.

NOW bu sezon birçok yeni diziye ev sahipliği yaptı.

Ancak reytingleri beklentinin altında kalan diziler için final kararları da gecikmedi. Sakıncalı’nın 4 bölüm boyunca reytingleri yükselmeyince finali kaçınılmaz oldu. Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci ise NOW’ı sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı. Dikkatli takipçiler bu durumun bir tepki olduğuna dair yorumlarını dile getirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın