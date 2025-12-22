onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti’nin Sönmez’i Aliye Uzunatağan Sıla Türkoğlu’nu Andı

Kızılcık Şerbeti’nin Sönmez’i Aliye Uzunatağan Sıla Türkoğlu’nu Andı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.12.2025 - 09:46

Kızılcık Şerbeti bu sezon hiç olmadığı kadar aksiyona ev sahipliği yaptı. Dördüncü sezonuyla ekranlara gelen dizide başrol oyuncuların vedasını da gördük, senaryo değişimini de, sette yaşanan kaosları da. Kadrodan ayrılan isimlerden biri de Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu olmuştu. Dizide Doğa’nın anneannesi Sönmez’e hayat veren Aliye Uzunatağan da sezonlar boyu çalıştığı Sıla Türkoğlu’nu andı, “Torunum gibiydi” sözleri dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

Doğa karakteriyle kariyerinde yükseliş yaşayan Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti’nin unutulmaz isimlerinden oldu.

Doğa karakteriyle kariyerinde yükseliş yaşayan Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti’nin unutulmaz isimlerinden oldu.

Vedası diziseverleri üzerken oyuncu ara vermeden yeni bir projeyle daha anlaştı. NOW’da yayınlanacak Doc dizisinde başrol karaktere hayat verecek olan Türkoğlu, şimdilerde sete çıkmanın hazırlığında. Kızılcık Şerbeti’nin kariyerindeki güzel etkisiyle yıldızı parlamaya devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın