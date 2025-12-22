Kızılcık Şerbeti’nin Sönmez’i Aliye Uzunatağan Sıla Türkoğlu’nu Andı

Kızılcık Şerbeti bu sezon hiç olmadığı kadar aksiyona ev sahipliği yaptı. Dördüncü sezonuyla ekranlara gelen dizide başrol oyuncuların vedasını da gördük, senaryo değişimini de, sette yaşanan kaosları da. Kadrodan ayrılan isimlerden biri de Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu olmuştu. Dizide Doğa’nın anneannesi Sönmez’e hayat veren Aliye Uzunatağan da sezonlar boyu çalıştığı Sıla Türkoğlu’nu andı, “Torunum gibiydi” sözleri dikkat çekti.