Kızılcık Şerbeti’nin Sönmez’i Aliye Uzunatağan Sıla Türkoğlu’nu Andı
Kızılcık Şerbeti bu sezon hiç olmadığı kadar aksiyona ev sahipliği yaptı. Dördüncü sezonuyla ekranlara gelen dizide başrol oyuncuların vedasını da gördük, senaryo değişimini de, sette yaşanan kaosları da. Kadrodan ayrılan isimlerden biri de Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu olmuştu. Dizide Doğa’nın anneannesi Sönmez’e hayat veren Aliye Uzunatağan da sezonlar boyu çalıştığı Sıla Türkoğlu’nu andı, “Torunum gibiydi” sözleri dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Doğa karakteriyle kariyerinde yükseliş yaşayan Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti’nin unutulmaz isimlerinden oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın