Ünlü Oyuncu Mehmed Fetihler Sultanı’nın Kadrosuna Katıldı

Elif Sude Yenidoğan
22.12.2025 - 08:46

ATV’nin sevilen dizisi Mehmed Fetihler Sultanı ekranlarda izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Şimdiyse Serkan Çayoğlu’nun başrolündeki diziye ünlü bir isim daha katıldı. Birsen Altuntaş ünlü ismin hangi rol için projeye dahil olduğunu açıkladı. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

Üç sezondur ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Mehmed Fetihler Sultanı başarılı kadrosuyla dikkat çeken dönem dizilerinden.

Salı günleri yayınlanan dizi reyting sonuçlarında da kendini kanıtlıyor. Proje uzun soluklu bir dönem dizisi olduğu için kadroya dahil olan, kadrodan ayrılan oyuncular kaçınılmaz oluyor. Şimdiyse hikaye Bosna Kralı’nın katılmasıyla genişleyecek.

Bosna Kralı ise Yılmaz Bayraktar oldu.

Yakışıklı oyuncu Mehmed Fetihler Sultanı’nda “Bosna Kralı Stjepan”a hayat verecek. Kendisi en son Miray Daner ve Mert Ramazan Demir’in başrolündeki Bize Bir Şey Olmaz adlı dijital projede yer almıştı.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
