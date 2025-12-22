onedio
Özge Özpirinçci, Kadın Dizisindeki Çocuk Oyuncunun Ailesinin Suçlamalarına İlk Kez Yanıt Verdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.12.2025 - 14:23

Kadın dizisi yayınlandığı dönem ekranlara damga vuran yapımlardan olmuştu. Merak uyandıran hikayesi, güçlü bir annenin çocukları için göze aldıkları derken o zamanların en sevilen işlerindendi. Başrolde Özge Özpirinçci vardı, kızını ise Kübra Süzgün oynuyordu. Ancak dizinin bitişinden yıllar sonra Kübra Süzgün’ün ailesinin Özge Özpirinçci’ye dair açıklamaları magazine bomba gibi düşmüştü. Olaya dair sessiz kalan Özge Özpirinçci ilk kez açıklama yaptı.

Kübra Süzgün'ün ailesi tarafından yönetildiği belirtilen bir hesaptan Özge Özpirinçci ve Nail Gönenli hakkında paylaşımlar yapılmıştı.

Paylaşımlar şu anda da tüm sosyal medya hesaplarından devam ediyor. İlk paylaşımları ise 'Kızımız Kübra Süzgün ve ailesini adliyelerde borsa yaparak bizden 6 yıldır kaçan 'Kadın' dizisinin başrol oyuncusu! Allah senin o başımıza bela ettiğin suç örgütü üyesi Nail Gönenli ile birlikte belanı versin inşallah!' ifadeleriyle olmuştu. Sosyal medya kullanıcıları olayın ne olduğunu anlamaya çalışırken aile suçlamalara her gün devam etmiş, ünlü oyuncu ve avukatı nedeniyle mağdur olduklarını dile getirmiş, istekleri dışında yaşanan olaylar olduğunu da eklemişti. Özpirinçci ise sessiz kalmıştı.

Ünlü oyuncu bir yılı aşkın süredir devam eden suçlamalar hakkında konuştu. İşte Özge Özpirinçci’nin ilk açıklaması 👇

“2017–2019 yılları arasında Kadın dizisinde birlikte çalıştığım Kübra Süzgün’ün babası Serkan Süzgün, bir gün sette yanıma gelerek yaşadığı üzüntüyü dile getirmiş ve bir avukata ihtiyacı olduğunu ifade etmiştir. Bunun üzerine kendisini avukatım Nail Gönenli’ye yönlendirdim. Bahsi geçen konuya hiçbir aşamada dahil olmadım.

Buna rağmen, aradan geçen yaklaşık yedi yıl boyunca şahsıma, aileme ve yakın çevreme yönelik olarak dile getirilen gerçeğe aykırı itham, iftira, tehdit ve hakaret içeren beyanları bir süredir üzüntü ve şaşkınlıkla takip etmekteyim.

Bu süreçte Kübra Süzgün’ün zarar görmemesi adına bugüne kadar kamuoyuna yönelik herhangi bir açıklama yapmadım ve hukuki bir girişimde bulunmadım. Ancak söz konusu gerçeğe aykırı ithamların ailemi de kapsar hâle gelmesi sebebiyle sessiz kalma tutumumu sona erdiriyorum.

Bundan sonra tarafıma, aileme veya yakın çevreme yönelik olarak sürdürülecek her türlü gerçeğe aykırı itham, iftira, tehdit ve hakaret içeren açıklamalar karşısında, kişilik haklarımın korunması amacıyla tüm yasal yollara başvuracağımı kamuoyuna bildiririm.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Özge Özpirinçci”

