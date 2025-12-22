Özge Özpirinçci, Kadın Dizisindeki Çocuk Oyuncunun Ailesinin Suçlamalarına İlk Kez Yanıt Verdi

“2017–2019 yılları arasında Kadın dizisinde birlikte çalıştığım Kübra Süzgün’ün babası Serkan Süzgün, bir gün sette yanıma gelerek yaşadığı üzüntüyü dile getirmiş ve bir avukata ihtiyacı olduğunu ifade etmiştir. Bunun üzerine kendisini avukatım Nail Gönenli’ye yönlendirdim. Bahsi geçen konuya hiçbir aşamada dahil olmadım.

Buna rağmen, aradan geçen yaklaşık yedi yıl boyunca şahsıma, aileme ve yakın çevreme yönelik olarak dile getirilen gerçeğe aykırı itham, iftira, tehdit ve hakaret içeren beyanları bir süredir üzüntü ve şaşkınlıkla takip etmekteyim.

Bu süreçte Kübra Süzgün’ün zarar görmemesi adına bugüne kadar kamuoyuna yönelik herhangi bir açıklama yapmadım ve hukuki bir girişimde bulunmadım. Ancak söz konusu gerçeğe aykırı ithamların ailemi de kapsar hâle gelmesi sebebiyle sessiz kalma tutumumu sona erdiriyorum.

Bundan sonra tarafıma, aileme veya yakın çevreme yönelik olarak sürdürülecek her türlü gerçeğe aykırı itham, iftira, tehdit ve hakaret içeren açıklamalar karşısında, kişilik haklarımın korunması amacıyla tüm yasal yollara başvuracağımı kamuoyuna bildiririm.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Özge Özpirinçci”