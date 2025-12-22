Özge Özpirinçci, Kadın Dizisindeki Çocuk Oyuncunun Ailesinin Suçlamalarına İlk Kez Yanıt Verdi
Kadın dizisi yayınlandığı dönem ekranlara damga vuran yapımlardan olmuştu. Merak uyandıran hikayesi, güçlü bir annenin çocukları için göze aldıkları derken o zamanların en sevilen işlerindendi. Başrolde Özge Özpirinçci vardı, kızını ise Kübra Süzgün oynuyordu. Ancak dizinin bitişinden yıllar sonra Kübra Süzgün’ün ailesinin Özge Özpirinçci’ye dair açıklamaları magazine bomba gibi düşmüştü. Olaya dair sessiz kalan Özge Özpirinçci ilk kez açıklama yaptı.
Kübra Süzgün'ün ailesi tarafından yönetildiği belirtilen bir hesaptan Özge Özpirinçci ve Nail Gönenli hakkında paylaşımlar yapılmıştı.
Ünlü oyuncu bir yılı aşkın süredir devam eden suçlamalar hakkında konuştu. İşte Özge Özpirinçci’nin ilk açıklaması 👇
