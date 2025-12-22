MasterChef’in “Şeflerin Rotası” Etkinliğine Bursa’da Yoğun İlgi
Acunmedya tarafından hayata geçirilen Şeflerin Rotası gastronomi etkinliği, Bursa’da büyük bir katılımla gerçekleşti. Pazar günü düzenlenen organizasyona 10 binden fazla ziyaretçi akın etti. Gelin detaylara geçelim!
Etkinlik alanında kurulan Survivor parkuru ise özellikle çocuklar ve gençlerin uğrak noktası oldu.
