onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
MasterChef’in “Şeflerin Rotası” Etkinliğine Bursa’da Yoğun İlgi

MasterChef’in “Şeflerin Rotası” Etkinliğine Bursa’da Yoğun İlgi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.12.2025 - 12:05

Acunmedya tarafından hayata geçirilen Şeflerin Rotası gastronomi etkinliği, Bursa’da büyük bir katılımla gerçekleşti. Pazar günü düzenlenen organizasyona 10 binden fazla ziyaretçi akın etti. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Acunmedya tarafından hayata geçirilen Şeflerin Rotası gastronomi etkinliği, Bursa’da büyük ilgi gördü.

Acunmedya tarafından hayata geçirilen Şeflerin Rotası gastronomi etkinliği, Bursa’da büyük ilgi gördü.

Pazar günü düzenlenen organizasyona 10 binden fazla ziyaretçi katılırken, MasterChef Türkiye şefleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu gün boyu süren söyleşi ve workshoplarla Bursalılarla buluştu. Etkinlik alanında yaşanan yoğunluk, şeflere gösterilen ilgiyi gözler önüne sererken, MasterChef’in sevilen eski yarışmacıları tarafından hazırlanan tüm yemekler kısa sürede tükendi ve birçok noktada yeniden yapıldı.

Etkinlik alanında kurulan Survivor parkuru ise özellikle çocuklar ve gençlerin uğrak noktası oldu.

Etkinlik alanında kurulan Survivor parkuru ise özellikle çocuklar ve gençlerin uğrak noktası oldu.

Organizasyona Acun Ilıcalı da katılarak ziyaretçilerle bir araya geldi. Yalnızca Bursa’dan değil çevre illerden gelen katılımcıların da yoğun ilgi gösterdiği Şeflerin Rotası, gastronomi ve eğlenceyi bir araya getirerek Bursa halkına unutulmaz bir pazar günü yaşattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın