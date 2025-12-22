MasterChef’in “Şeflerin Rotası” Etkinliğine Bursa’da Yoğun İlgi

Organizasyona Acun Ilıcalı da katılarak ziyaretçilerle bir araya geldi. Yalnızca Bursa’dan değil çevre illerden gelen katılımcıların da yoğun ilgi gösterdiği Şeflerin Rotası, gastronomi ve eğlenceyi bir araya getirerek Bursa halkına unutulmaz bir pazar günü yaşattı.