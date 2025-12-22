Beklenen Karar Geldi: NOW Dizisi Final Yapıyor

NOW yeni sezon açılışını birbirinden farklı hikayelere sahip dizilerle yapmıştı. Ben Leman dizisi de o yapımlar arasındaydı. Burçin Terzioğlu, Duygu Sarışın, Selin Şekerci ve Gökçe Eyüboğlu’nun başrolü paylaştığı proje kısa sürede güzel bir kitle yakalamıştı. Ancak reyting sonuçları için yeterli olmadı. Dizinin final yapıp yapmaması geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümün reytinglerine bağlıydı ve beklenen karar geldi. Ben Leman ekranlara veda ediyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş