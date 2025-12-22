Beklenen Karar Geldi: NOW Dizisi Final Yapıyor
NOW yeni sezon açılışını birbirinden farklı hikayelere sahip dizilerle yapmıştı. Ben Leman dizisi de o yapımlar arasındaydı. Burçin Terzioğlu, Duygu Sarışın, Selin Şekerci ve Gökçe Eyüboğlu’nun başrolü paylaştığı proje kısa sürede güzel bir kitle yakalamıştı. Ancak reyting sonuçları için yeterli olmadı. Dizinin final yapıp yapmaması geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümün reytinglerine bağlıydı ve beklenen karar geldi. Ben Leman ekranlara veda ediyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Uzun zaman sonra Burçin Terzioğlu’nun ekranlara dönmesini sağlayan proje iddialı bir çıkış yapmıştı.
Dizinin final iddiaları bir süredir konuşuluyordu.
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
