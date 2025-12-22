onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Beklenen Karar Geldi: NOW Dizisi Final Yapıyor

Beklenen Karar Geldi: NOW Dizisi Final Yapıyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.12.2025 - 15:57

NOW yeni sezon açılışını birbirinden farklı hikayelere sahip dizilerle yapmıştı. Ben Leman dizisi de o yapımlar arasındaydı. Burçin Terzioğlu, Duygu Sarışın, Selin Şekerci ve Gökçe Eyüboğlu’nun başrolü paylaştığı proje kısa sürede güzel bir kitle yakalamıştı. Ancak reyting sonuçları için yeterli olmadı. Dizinin final yapıp yapmaması geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümün reytinglerine bağlıydı ve beklenen karar geldi. Ben Leman ekranlara veda ediyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzun zaman sonra Burçin Terzioğlu’nun ekranlara dönmesini sağlayan proje iddialı bir çıkış yapmıştı.

Uzun zaman sonra Burçin Terzioğlu’nun ekranlara dönmesini sağlayan proje iddialı bir çıkış yapmıştı.

Cumartesi günleri yeni bölümleriyle ekrana gelen dizide kadın başrollerin arasında geçen olaylar hikayeye yön veriyordu. Reytingler arttı artacak derken Ben Leman istediği yükselişi yaşayamadı. NTC Medya imzalı projenin final kararı bugün açıklandı.

Dizinin final iddiaları bir süredir konuşuluyordu.

Dizinin final iddiaları bir süredir konuşuluyordu.

Ben Leman takipçileri ise final yapmaması için X’te başlıklar açtı, sokaklara afişler astı, ünlü isimlerden de Ben Leman paylaşımları geldi. Ancak tüm bu çabalara rağmen dizinin reyting sonuçları baz alınarak final yapmasına karar verildi. Dizi bu hafta 13. bölümüyle seyirciye veda edecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
3
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın