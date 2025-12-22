onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
TMSF Programı Yayından Kaldırdı: Okan Buruk İddiasının Ardından Show TV, Sevilay Yılman'ın İşine Son Verdi!

TMSF Programı Yayından Kaldırdı: Okan Buruk İddiasının Ardından Show TV, Sevilay Yılman'ın İşine Son Verdi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.12.2025 - 18:24

Dört yıldır Show TV'de sunduğu Bu Sabah programında uyuşturucu soruşturması kapsamında Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk’un da ifadeye çağrılmasının beklendiğini ileri süren Sevilay Yılman, Show TV'deki işinden çıkarıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevilay Yılman'ın "Okan Buruk ifadeye çağrılacak” açıklamasının ardından Show TV'deki işine son verildi.

Sevilay Yılman'ın "Okan Buruk ifadeye çağrılacak” açıklamasının ardından Show TV'deki işine son verildi.

Dört yıldır Show TV'de sunduğu Bu Sabah programında uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili iddiada bulunan Sevilay Yılman“Ela Rümeysa Cebeci başka kulüplerde de bela olmuş. Önemli bir kulübün teknik direktörü de ifadeye gidecek. Aslında söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye düşündüm ama Okan Buruk ismini duydum. İddialar bu yönde.” açıklamasında bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından iddiaya dair yalanlama geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından iddiaya dair yalanlama geldi.

Savcılık kaynakları, Okan Buruk’un ifadeye çağrılacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Savcılık kaynaklarının açıklamasının ardından Show TV, Sevilay Yılman’ın işine son verdi. TMSF yönetimi, “Bu Sabah” programını yayından kaldırdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
10
7
6
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Kedi Topu

iyi olmuş köpek düşmanına

Kılıç

gsyemi düşmanmış? deniz baykal zihniyetli kadın..

Can vanKamp

Sevilay yatacak yerin yok!

Ynr

Sunacağı haberleri tek başına mı hazırlıyor? Haber müdürü yayın müdürü ne alemde ?