TMSF Programı Yayından Kaldırdı: Okan Buruk İddiasının Ardından Show TV, Sevilay Yılman'ın İşine Son Verdi!
Dört yıldır Show TV'de sunduğu Bu Sabah programında uyuşturucu soruşturması kapsamında Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk’un da ifadeye çağrılmasının beklendiğini ileri süren Sevilay Yılman, Show TV'deki işinden çıkarıldı.
Sevilay Yılman'ın "Okan Buruk ifadeye çağrılacak” açıklamasının ardından Show TV'deki işine son verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından iddiaya dair yalanlama geldi.
