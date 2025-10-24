onedio
25 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.10.2025 - 18:06

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 25 Ekim Cumartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 25 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Merkür ve Jüpiter, gökyüzünde bir üçgen oluşturarak senin sosyal ve zihinsel enerjini dengelemeye karar vermişler. Bu ikili, senin için bir nevi şifacı görevi görüyorlar.

Peki bu ne anlama geliyor? Bugün sosyal aktiviteler, grup sporları veya belki de biraz yaratıcılık gerektiren uğraşlara yönelmek, enerjini tavan yaptırabilir. Belki bir arkadaş grubuyla parkta bir futbol maçı, belki bir resim kursu, belki de bir kitap kulübü toplantısı... Kim bilir? Seçim senin!

Ayrıca, hafif egzersizler ve açık havada geçirilen zamanlar da hem ruhunu hem de bedenini besleyecek. Belki bir yoga seansı, belki bir doğa yürüyüşü... Yeter ki hareket et, yeter ki temiz hava al. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Astroloji Editörü
