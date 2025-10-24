Sevgili Akrep, bugün Merkür ve Jüpiter, gökyüzünde bir üçgen oluşturarak senin sosyal ve zihinsel enerjini dengelemeye karar vermişler. Bu ikili, senin için bir nevi şifacı görevi görüyorlar.

Peki bu ne anlama geliyor? Bugün sosyal aktiviteler, grup sporları veya belki de biraz yaratıcılık gerektiren uğraşlara yönelmek, enerjini tavan yaptırabilir. Belki bir arkadaş grubuyla parkta bir futbol maçı, belki bir resim kursu, belki de bir kitap kulübü toplantısı... Kim bilir? Seçim senin!

Ayrıca, hafif egzersizler ve açık havada geçirilen zamanlar da hem ruhunu hem de bedenini besleyecek. Belki bir yoga seansı, belki bir doğa yürüyüşü... Yeter ki hareket et, yeter ki temiz hava al. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…