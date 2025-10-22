onedio
23 Ekim Perşembe Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
23 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.10.2025 - 18:00

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Ekim Perşembe günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Güneş burcuna adım atıyor. Bu geçiş ile açığa çıkan enerji sayesinde beklenmedik bir enerji patlaması yaşayabilirsin. Bir yandan güçlenirken bir yandan da bedensel hassasiyetin artabilir. Bir an coşku dolu, bir diğer an ise tükenmiş gibi hissedebilirsin. Bu enerji dalgaları karşısında ne yapmalı, diye düşünüyorsan, işte sana birkaç öneri: Bol bol su iç, yoga yapmayı dene ya da doğada biraz vakit geçir. Bu aktiviteler, enerjini dengelemene yardımcı olacaktır.

Ancak unutma, ruhsal farkındalığın artması, fiziksel yenilenmeyi de beraberinde getirir. Yani, bedenini ve ruhunu dinlemeyi ihmal etme. Kendine zaman ayır, enerjini dengele ve bu sürecin tadını çıkar. Güneş'in burcunda olduğu bu dönemde, kendini yeniden keşfetme ve enerjini dengeleme fırsatını kaçırma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Astroloji Editörü
