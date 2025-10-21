onedio
22 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.10.2025 - 18:05

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 22 Ekim Çarşamba günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 22 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün senin için gökyüzünden gelen bir mesajımız var. Gizemli ve mistik Neptün, bugün enerjisinin en yoğun hissedildiği kalça ve karın bölgende bir enerji akışı yaratıyor. Bu enerji akışı, hareket etmeye olan doğal eğilimini daha da kuvvetlendiriyor. Belki biraz dans etmek, belki biraz esneme hareketleri yapmak veya belki de ritmik bir yürüyüşe çıkmak... Hangi aktiviteyi seçersen seç, bu enerjik döngüyü dengelemek ve enerjini daha verimli kullanmak için hareket etmen gerekiyor.

Ayrıca, bugünün enerjisi sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal bir enerji de içeriyor. Bu nedenle, günlük rutinine kısa bir meditasyon veya nefes çalışması eklemek, ruhsal enerjini tazelemene yardımcı olabilir. Kendine biraz zaman ayır, gözlerini kapat ve derin bir nefes al! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

