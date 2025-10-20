onedio
21 Ekim Salı Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

21 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

20.10.2025 - 18:05

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 21 Ekim Salı günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 21 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Yeni Ay sana adeta bir hediye gibi, içsel sessizliğin eşsiz ve iyileştirici gücünü armağan ediyor. Son zamanlarda uykusuzluk, stres ya da bastırılmış duyguların etkisiyle bağışıklık sisteminin zayıfladığını hissediyor olabilirsin. Ancak artık bu durumu tersine çevirebileceğin bir dönemdesin: Zihinsel arınma zamanı geldi çattı!

Gözlerini kapat, derin bir nefes al ve kendini ekranların parlak ışıklarından, dijital dünyanın hızından uzaklaştır. Doğanın huzur dolu kollarına bırak kendini. Ormanın derinliklerinde, denizin maviliğinde ya da parkların yeşilliğinde vakit geçir. İç sesini dinlemeye vakit ayır, ona kulak ver. Meditasyon yapmayı da deneyebilirsin, derin nefes çalışmalarıyla zihnin ve bedenin arasındaki bağı güçlendirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

