Akrep Burcu right-white
15 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

14.10.2025 - 18:05

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 15 Ekim Çarşamba günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 15 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor! Sinir sistemin, Venüs ile Plüton üçgeninin etkisiyle biraz daha canlı ve enerjik çalışacak. Bu durum, zihinsel ve bedensel uyarılara karşı hassasiyetini artırabilir. Yani, bugün her zamankinden daha duyarlı olabilirsin.

Tam da bu yüzden kısa ve bilinçli nefes molaları alarak, kas gerginliklerini hafifletebilirsin. Bu, hem enerjinin dengelenmesine yardımcı olacak hem de gün içindeki stresi azaltacak. Ayrıca, zihnini ve bedenini aynı anda besleyen hareketler yapmayı da düşünebilirsin. Belki bir yoga dersi, belki bir meditasyon seansı ya da belki de bir doğa yürüyüşü... Bu tür aktiviteler, enerji patlamalarını kontrol altında tutmana yardımcı olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

