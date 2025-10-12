onedio
13 Ekim Pazartesi Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
13 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.10.2025 - 18:05

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 13 Ekim Pazartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 13 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün sırt ve bel bölgende hafif bir gerginlik hissi. Bu, özellikle uzun süre boyunca oturduğun zamanlarda daha belirgin hale gelebilir. Ancak endişelenme, bu durumu hafifletebilecek birkaç pratik çözümümüz var!

Birincisi, oturduğun yerden kalkıp biraz esnemek. Evet, belki de bu kadar basit. Kısa esneme molaları, bu gerginliği azaltmada oldukça etkili olabilir. Ancak burada dikkat etmen gereken bir nokta var; aceleci hareketler. Hızlı ve kontrolsüz hareketler, kaslarını daha da yorabilir ve bu durumu daha da kötüleştirebilir. Yani esneme hareketlerini yaparken, bunları yavaş ve kontrollü bir şekilde yapmaya özen göster. Bir diğer önerimiz ise, açık havada kısa yürüyüşler yapmak. Bu, hem fiziksel hem de mental rahatlama sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

