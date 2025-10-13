onedio
14 Ekim Salı Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

14 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.10.2025 - 18:05

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 14 Ekim Salı günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 14 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Venüs'ün Terazi burcunda sergilediği büyüleyici etki seni adeta bir içsel temizlenme yolculuğuna davet ediyor. Hayatın karmaşası ve yoğunluğu içerisinde biriken duygusal yükler, farkında olmadan bedeninde gerginliklere yol açabilir. Özellikle sırt ve bel bölgesindeki kaslarında bir sıkışma, bir gerginlik hissediyorsan, bu durum tamamen duygusal yüklerin fiziksel bir tezahürü olabilir.

Biraz nefes al, biraz rahatla. Meditasyon ya da sessiz, huzur dolu yürüyüşler, stres hormonlarını dengelemek için mükemmel birer çözüm olabilir. Kendini doğanın kucağına bırak, ağaçların arasında yürü, denizin kenarında dolaş ya da evinde sessiz bir köşede meditasyon yap. İçinde biriken tüm stresi, tüm gerginliği bu şekilde dışarı atabilirsin.

Ayrıca, toksinlerden arınma sürecine destek olacak bitkisel çaylar da günün kurtarıcısı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

