Sevgili Akrep, bugün Venüs'ün Terazi burcunda sergilediği büyüleyici etki seni adeta bir içsel temizlenme yolculuğuna davet ediyor. Hayatın karmaşası ve yoğunluğu içerisinde biriken duygusal yükler, farkında olmadan bedeninde gerginliklere yol açabilir. Özellikle sırt ve bel bölgesindeki kaslarında bir sıkışma, bir gerginlik hissediyorsan, bu durum tamamen duygusal yüklerin fiziksel bir tezahürü olabilir.

Biraz nefes al, biraz rahatla. Meditasyon ya da sessiz, huzur dolu yürüyüşler, stres hormonlarını dengelemek için mükemmel birer çözüm olabilir. Kendini doğanın kucağına bırak, ağaçların arasında yürü, denizin kenarında dolaş ya da evinde sessiz bir köşede meditasyon yap. İçinde biriken tüm stresi, tüm gerginliği bu şekilde dışarı atabilirsin.

Ayrıca, toksinlerden arınma sürecine destek olacak bitkisel çaylar da günün kurtarıcısı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…