Sevgili Akrep, bugün aşk gezegeni Venüs'ün Terazi burcundaki yolculuğunu ele alacağız. Bu yolculuk, senin aşk hayatında bazı ilginç dönüşlere neden olabilir. Bugün, aşkın dilinin sessizlik olduğunu keşfedeceksin. Söz konusu aşk olduğunda, bugün sessizliğin daha fazla ses getirdiğini göreceksin...

Bilirsin, bazen duygularını ifade etmek için kelimelere ihtiyaç duymazsın. İçinde biriktirdiğin yoğun duygusal enerji, sözlerle ifade etmesen de, sevdiğin kişi tarafından hissedilebilir. Unutma ki sessizlik bazen en güçlü ifade biçimidir. Sözlerin yerine geçen bir bakış, bir dokunuş ya da sadece birlikte geçirilen sessiz bir an... İşte bu, gerçek anlamda birbirinizi anladığınızın en güçlü kanıtı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…