Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında biraz gizemli bir atmosfer hakim olabilir. Partnerinin sana karşı bir şeyleri gizlediğini mi düşünüyorsun? Ancak, unutma ki bu durum her zaman olumsuz bir şey olmak zorunda değil. Belki de partnerin seni şaşırtmak için bir sürpriz hazırlıyor olabilir. Ne dersin, bu Cuma günü, partnerinin beklenmedik bir jestiyle aşk hayatındaki tutkuyu yeniden alevlendirebilirsin.

Bekar Akrep burçları, sizi de unutmadık! Detaylara dikkat kesilmen gereken bir güne başlıyoruz. Zira belki de gizliden gizliye sana hayran olan biri, bugün duygularını itiraf edebilir. Bu durum seni hem biraz heyecanlandırabilir hem de biraz ürkütebilir. Yani, bugün aşk hayatın biraz gizem, biraz heyecan ve belki de biraz sürprizlerle dolu olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…