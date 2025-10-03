4 Ekim Cumartesi Akrep Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün gökyüzünde göz alıcı bir olay yaşanıyor: Venüs ile Güney Ay Düğümü'nün büyüleyici kavuşumu. Bu göksel buluşma, seni geçmişin gölgeleriyle, belki de bir eski sevgiliyle yeniden yüzleştirebilir. Unutulmuş bir aşk, belki de bir zamanlar hayatının merkezinde olan ancak artık sadece bir hatıra olan bir ilişki, bugün yeniden karşına çıkabilir.

Bu durum, haliyle kafanı karıştırabilir, kafanı allak bullak edebilir. Belki de geçmişin tozlu raflarında kalmış bir aşkın yeniden canlanması, seni bir dizi duygusal karmaşaya sürükleyebilir. Ancak belki de artık bu ilişkinin geride kaldığını kabullenmenin zamanı gelmiştir. Hatta eskiyi geride bırakıp 'Çivi çiviyi söker' diyerek, yeni insanlarla tanışmaya, yeni deneyimlere açık olmaya odaklanmanın zamanı gelmiştir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…