4 Ekim Cumartesi Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün gökyüzünde Venüs ve Güney Ay Düğümü'nün birlikteliği, iş hayatında finansal konuları mercek altına almanı sağlıyor. Geçmişte yaptığın bir yatırım, belki de imzaladığın bir iş anlaşması veya belki de para ile ilgili bir mesele, bugün yeniden gündemine oturabilir. Görünen o ki şimdi kaybettiklerini kazanmanın zamanı geldi.

Pallas'ın ileri hareketi ise zihinsel açıdan sana netlik kazandırıyor. İş planlarını yeniden düzenlemek, kaynaklarını daha verimli ve akıllıca kullanmak için bugün ideal bir gün olabilir. Rakamsal hesaplamalar ve stratejik planlamalar konusunda bugün oldukça güçlü bir strateji oluşturabilirsin. Bu sayede kârlı çıkacağın da aşikar.

Gelelim aşka! Venüs ile Güney Ay Düğümü kavuşumu seni eski bir sevgili ile yüzleştirebilir. Belki de bir zamanlar kopan bir ilişki bugün tekrar önüne gelebilir. İşte bu durum kafanı karıştırabilir... Artık bittiğini kabul etmenin zamanı geldi. Bu biraz zor olabilir ama cesur olmalısın. Belki de şimdi 'Çivi çiviyi söker demeli' ve yeni birileriyle tanışmaya odaklanamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…