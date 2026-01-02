Ne Spor Ne Beslenme: Ünlü Kardiyolog Hayatta En Fazla Önem Verdiği Şeyi Açıkladı

Sağlıklı bir yaşam sürmek istiyorsak dikkatli olmamız gereken bazı noktalar var: Yeme düzenimiz, spor hayatımız, aldığımız vitaminler...Fakat sosyal medyada bilgilendirici videolar paylaşan Kardiyolog Doç. Dr. Muhammed Keskin'e göre bütün bunlardan daha önemli bir şey var.
Keskin, 'Hiçbir şey yapamıyor olsanı dahi bunu yapın' diyerek anlatıyor.
Kaynak: Instagram / kardiyobey
Buradan izleyebilirsiniz;
"Hiçbir şey yapamıyorsanız bile erken uyumayı alışkanlık haline getirin."
