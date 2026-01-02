onedio
Ne Spor Ne Beslenme: Ünlü Kardiyolog Hayatta En Fazla Önem Verdiği Şeyi Açıkladı

Dilara Bağcı Peker
02.01.2026 - 13:44

Sağlıklı bir yaşam sürmek istiyorsak dikkatli olmamız gereken bazı noktalar var: Yeme düzenimiz, spor hayatımız, aldığımız vitaminler...Fakat sosyal medyada bilgilendirici videolar paylaşan Kardiyolog Doç. Dr. Muhammed Keskin'e göre bütün bunlardan daha önemli bir şey var.

Keskin, 'Hiçbir şey yapamıyor olsanı dahi bunu yapın' diyerek anlatıyor.

Kaynak: Instagram / kardiyobey

Buradan izleyebilirsiniz;

"Hiçbir şey yapamıyorsanız bile erken uyumayı alışkanlık haline getirin."

Kardiyolog Doç. Dr. Muhammed Keskin, 'Gece 00.00'dan sonra yatağa giriyorsanız bu video sizin için' diyerek videosunu paylaştı. Keskin, erken yatıp erken kalkmanın faydalarını ise şöyle özetliyor:

  • Kaliteli uyku; tansiyonunuzu, nabzınızı dengeler.

  • Açlık hormonunu kontrol altına almanıza ve diyetinize daha iyi uyum sağlamanıza yardımcı olur.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
