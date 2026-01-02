onedio
Meğer Çok Basitmiş: Ayakkabı Tabanının Kaymaması İçin Ne Yapılır?

Meğer Çok Basitmiş: Ayakkabı Tabanının Kaymaması İçin Ne Yapılır?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.01.2026 - 11:23

Dondurucu soğuklar ülkemizin dört bir köşesinde etkisini sürdürüyor. Bu kış aylarında, dondurucu soğuklarda en büyük sorunlarımızdan biri de kaygan ayakkabılar! Özellikle kar yağdıktan birkaç gün sonra sıcaklıkların iyice düşmesiyle birlikte her yer buz pistine dönüyor. Kaygan ayakkabılar da hayatımızı tehlikeye atabiliyor.

Peki kaygan ayakkabılara ne yapılabilir, ayakkabıların kayması nasıl önlenir?

Dondurucu soğuklar etkisini gösterdi: Korkulu rüyamız ise buzlu yollar.

Dondurucu soğuklar etkisini gösterdi: Korkulu rüyamız ise buzlu yollar.

Karın ilk yağdığı an oldukça keyiflidir. Fakat sonrasında hayat, büyük bir eziyete dönüşebilir. Özellikle sıfırın altına düşen sıcaklıklarla beraber buz tutan yollar hepimiz için korkulu bir rüya! Elbette kar botları, kaygan zeminlerde bile güçlü bir tutuş için tasarlanmıştır. Fakat her yere de kar botlarını giyemezsiniz. Örneğin çizmelerinizin, topuklu veya klasik botlarınızın da kaymaz taban olmasını isteyebilirsiniz. 

Ayakkabınızın kaymaz taban olması için: Tabanlarını aşındırabilir, ekstra taban ekletebilir, sprey veya kağıt bant kullanabilirsiniz.

Gelin, bu yöntemleri nasıl kullanacağınızı anlatalım.

Kaygan ayakkabı tabanı için basit çözümler!

Kaygan ayakkabı tabanı için basit çözümler!

Ayakkabı tabanlarını yıpratmak

Ayakkabılarınızın kaymasını engellemenin en kolay yolu, tabanlarını zımpara kağıdı, tırnak törpüsü gibi pürüzlü bir yüzeye sahip başka bir şeyle zımparalamak. Pürüzlü nesneyi ayakkabınızın tabanına, küçük oluklar oluşana kadar sürtün. En iyi yöntem ise zımpara kağıdıdır.

Taban pedi

Yeni ayakkabıların aksine, ayakkabılarınızın kayganlığı çok fazla giyilmesinden de kaynaklanabilir. Bu durumda, ayakkabınızın tabanına yerleştireceğiniz dokulu bir kavrama pediyle ayakkabınızın kaymasını engelleyebilirsiniz.

Spreyler

Botların kayganlığını azaltmanın bir diğer kolay yolu da spreyler. Ayakkabının tabanının tamamına hafifçe püskürteceğiniz ve yapışkanlık sağlayan 'kaydırmaz sprey' hayatınızı kolaylaştıracak.

Kağıt bant

Kaygan tabanlar için başka bir geçici çözüm, ayakkabınızın tabanına artı şeklinde kağıt bant yapıştırmak. Yapıştıracağınız bantlar, ortada üst üste binerek tüm tabanı kaplamalı. Fakat bu yöntem, pek de kalıcı olmayacaktır çünkü kağıt bantlar ıslandığında eriyebilir.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
