Meğer Çok Basitmiş: Ayakkabı Tabanının Kaymaması İçin Ne Yapılır?

Karın ilk yağdığı an oldukça keyiflidir. Fakat sonrasında hayat, büyük bir eziyete dönüşebilir. Özellikle sıfırın altına düşen sıcaklıklarla beraber buz tutan yollar hepimiz için korkulu bir rüya! Elbette kar botları, kaygan zeminlerde bile güçlü bir tutuş için tasarlanmıştır. Fakat her yere de kar botlarını giyemezsiniz. Örneğin çizmelerinizin, topuklu veya klasik botlarınızın da kaymaz taban olmasını isteyebilirsiniz.

Ayakkabınızın kaymaz taban olması için: Tabanlarını aşındırabilir, ekstra taban ekletebilir, sprey veya kağıt bant kullanabilirsiniz.

Gelin, bu yöntemleri nasıl kullanacağınızı anlatalım.