Kış Aylarının Alışkanlığı Hastalıklara Davetiye Çıkarıyor: Uzmanlar Soğuk Havada Bile "Yapın" Diyor!

Evinizde ulaştığınız sıcaklık, pencereyi açtığınız anda yavaş yavaş düşmeye başlayacak. Elbette bu da herkesin en son isteyeceği şey! Fakat uzmanlar sonbahar ve kış aylarında da eve temiz hava girmesini gerektiğini, hava ne kadar soğuk olursa olsun pencerelerin açılması gerektiğini söylüyor.

Kışın pencereleri açmamak ilk olarak evde nem ve küf oluşmasına neden oluyor. Banyodan ve mutfaktan yükselen nem, çıkacak bir yer bulamayınca evimizde küfe dönüşüyor. Evde biriken nem ve küf de uzun vadede insan sağlığına zarar veriyor. Çalışmalar, küfün baş ağrısına ve solunum problemlerine neden olabileceğini, astım ve alerjileri tetikleyebileceğini ve bu sorunun tedavi edilmeden bırakılması durumunda ciddi sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.