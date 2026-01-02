onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kış Aylarının Alışkanlığı Hastalıklara Davetiye Çıkarıyor: Uzmanlar Soğuk Havada Bile "Yapın" Diyor!

Kış Aylarının Alışkanlığı Hastalıklara Davetiye Çıkarıyor: Uzmanlar Soğuk Havada Bile "Yapın" Diyor!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.01.2026 - 09:31

Ülkemizde dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Haliyle dışarı çıkarken kat kat giyiniyor, hastalıklardan korunmaya çalışıyoruz. Fakat asıl hastalık, bizleri evlerimizde bekliyor. Kışın evimiz soğumasın diye açmadığımız pencereler, evimizde 'bayat havaya' sebep oluyor. Uzun süre değişmeyen bu bayat hava da hem bizim sağlığımızı hem de evimizin sağlığını etkiliyor.

Peki evin ısısını düşürmeden havalandırma yapmak mümkün mü?

Kaynak

Kaynak: https://www.idealhome.co.uk/house-man...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Havalar soğuduğunda pencerelerinizi açmak istemediğinizi biliyoruz.

Havalar soğuduğunda pencerelerinizi açmak istemediğinizi biliyoruz.

Evinizde ulaştığınız sıcaklık, pencereyi açtığınız anda yavaş yavaş düşmeye başlayacak. Elbette bu da herkesin en son isteyeceği şey! Fakat uzmanlar sonbahar ve kış aylarında da eve temiz hava girmesini gerektiğini, hava ne kadar soğuk olursa olsun pencerelerin açılması gerektiğini söylüyor. 

Kışın pencereleri açmamak ilk olarak evde nem ve küf oluşmasına neden oluyor. Banyodan ve mutfaktan yükselen nem, çıkacak bir yer bulamayınca evimizde küfe dönüşüyor. Evde biriken nem ve küf de uzun vadede insan sağlığına zarar veriyor. Çalışmalar, küfün baş ağrısına ve solunum problemlerine neden olabileceğini, astım ve alerjileri tetikleyebileceğini ve bu sorunun tedavi edilmeden bırakılması durumunda ciddi sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.

İç mekan havası, dış mekan havasından 10 kat daha kirli olabilir!

İç mekan havası, dış mekan havasından 10 kat daha kirli olabilir!
www.doctorscreen.com

Evin içerisinde sadece nefes alıp vermek bile havayı kirleten bir eylemdir. Bu nedenle uzmanlar 'İç mekan havasının, kirleticilerin daha yüksek konsantrasyonu nedeniyle dış mekan havasından 10 kat daha kirli olduğuna inanılıyor' diyor. 

Kışın hastalıklardan korunmak için pencere açmamak ise aslında hastalıklara davetiye çıkartmak demek. Kapalı alanlarda geçirilen sürelerin arttığı kış aylarında doğal olarak mikroplar çok daha hızlı yayılıyor. Evde özellikle hasta biri varsa sürekli havalandırma yapmalısınız. Havalandırma yapmadığınızda dışarıdan gelen mikroplar çok daha kolay şekilde bulaşabilir ve hasta olmanıza neden olabilir.

Pencereleri açtığınız zaman eviniz tozlanmaz, aksine açmadığınız zamanlarda tozlanır. Sürekli kapalı alanlarda toz daha çok birikir!

Peki evin ısısını fazla kaybetmeden ev nasıl havalandırılır?

Peki evin ısısını fazla kaybetmeden ev nasıl havalandırılır?

Evinizin tamamen havalanması için sabah ve akşam olma üzere günde iki kez 5-10 dakika tamamen açık tutmanız yeterlidir. Bu yöntem hava değişimini kısa sürede sağlar. Evin karşı iki cephesindeki pencereleri aynı anda açarak çapraz hava akımı oluşturabilir ve içerideki kirli havadan daha kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz.

Evinizin çok soğumasını istemiyorsanız öğle vakitlerini tercih edebilirsiniz. Güneşli ama soğuk havalarda 10 dakika kadar pencereleri açık tutun. Eğer yapabilirseniz, uyku öncesinde havalandırma yapmak da sağlık açısından çok önemli. Uyku öncesinde odayı 10 dakika havalandırmak oksijen seviyesini ve dolayısıyla uyku kalitesini artırıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın