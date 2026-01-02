Kış Aylarının Alışkanlığı Hastalıklara Davetiye Çıkarıyor: Uzmanlar Soğuk Havada Bile "Yapın" Diyor!
Ülkemizde dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Haliyle dışarı çıkarken kat kat giyiniyor, hastalıklardan korunmaya çalışıyoruz. Fakat asıl hastalık, bizleri evlerimizde bekliyor. Kışın evimiz soğumasın diye açmadığımız pencereler, evimizde 'bayat havaya' sebep oluyor. Uzun süre değişmeyen bu bayat hava da hem bizim sağlığımızı hem de evimizin sağlığını etkiliyor.
Peki evin ısısını düşürmeden havalandırma yapmak mümkün mü?
Havalar soğuduğunda pencerelerinizi açmak istemediğinizi biliyoruz.
İç mekan havası, dış mekan havasından 10 kat daha kirli olabilir!
Peki evin ısısını fazla kaybetmeden ev nasıl havalandırılır?
