Kick Canlı Yayınında Kavga Çıktı: Eski Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu, Yayıncı Can Sakızlı’ya Saldırdı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.01.2026 - 13:21

Kick platformunda gerçekleştirilen bir canlı yayın, izleyicilerin gözü önünde beklenmedik bir şiddet olayına sahne oldu. Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu ile yayıncı Can Sakızlı arasındaki sözlü tartışma fiziksel kavgaya dönüşürken, olay sonrası Sakızlı'nın ortaya attığı 'madde krizi' iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İşte canlı yayın sırasında yaşananların görüntüleri:

Kick üzerinden gerçekleştirilen bir programda izleyiciler, daha önce benzerine az rastlanan şiddet içerikli anlara tanıklık etti.

2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu ile sosyal medya yayıncısı Can Sakızlı'nın birlikte gerçekleştirdiği yayında tansiyon bir anda yükseldi ve olaylar kontrolden çıktı.

Sakin başlayan programda taraflar arasında belirsiz bir sebepten ötürü sözlü tartışma başladı. Karşılıklı atışmaların dozunun artmasıyla birlikte gerginlik, saniyeler içerisinde fiili kavgaya dönüştü. O anlarda kamera kaydı devam ederken, ikilinin birbirini itip kaktığı ve arbede yaşadığı görüntüler binlerce izleyiciye ulaştı.

Olayın hemen akabinde nefes nefese kaldığı görülen Can Sakızlı, izleyicilere dönerek yaşananlara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisine saldırıldığını ve tüm bu anların kayıt altında olduğunu vurgulayan Sakızlı, eski manken hakkında ağır bir ithamda bulundu. Sakızlı, yaşanan kontrolsüz öfkenin sebebini madde yoksunluğuna bağlayarak, 'Gördüğünüz gibi bana saldırdı, her şey kayıtta. Arkadaşlar bu bir madde krizidir; bir insan madde krizine girdiğinde maalesef böyle şeyler yaşanabiliyor' şeklinde konuştu.

Olayın ardından Kick platformu tarafından kanalı kapatılan Can Sakızlı, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Verilen banın kalıcı olmadığını ve platform politikası gereği uygulandığını belirten Sakızlı, şu ifadeleri kullandı:

'Arkadaşlar yayında saldırıya uğradım. Gördünüz zaten. Bir günlük diyeyim... Yani ban gibi değil; kanalı koruma amacıyla bir günlük, Kick ile de konuştuk. Tamamen politika gereği. Haberiniz olsun; benim bir şey yaptığım ya da ban yedik gibi bir durum yok, sonra yanlış anlaşılma olmasın. Zaten yayında her şey yaşandı, görüldü. Vallahi yeni yıla çok kötü bir şekilde girdik. Teşekkür ediyorum yani, sağ olun destekleriniz için. Başka bir şey diyemiyorum.”

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
