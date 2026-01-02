Kick Canlı Yayınında Kavga Çıktı: Eski Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu, Yayıncı Can Sakızlı’ya Saldırdı

Kick platformunda gerçekleştirilen bir canlı yayın, izleyicilerin gözü önünde beklenmedik bir şiddet olayına sahne oldu. Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu ile yayıncı Can Sakızlı arasındaki sözlü tartışma fiziksel kavgaya dönüşürken, olay sonrası Sakızlı'nın ortaya attığı 'madde krizi' iddiası gündeme bomba gibi düştü.
İşte canlı yayın sırasında yaşananların görüntüleri:
Kick üzerinden gerçekleştirilen bir programda izleyiciler, daha önce benzerine az rastlanan şiddet içerikli anlara tanıklık etti.
