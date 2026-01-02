44 Yıllık Efsanenin Sonu: Dünyanın En Popüler Müzik Kanalı MTV, Tematik Müzik Kanallarının Yayınını Bitirdi!

Türkiye'den izleyiciler için bu durum, televizyon kumandasındaki müzik kanalları döneminin kapandığı anlamına geliyor. Yerel platformlar üzerinden erişilebilen ve 7/24 müzik klibi yayınlayan MTV logolu kanallar artık erişime kapalı olacak veya yerini dijital platform içeriklerine bırakacak.

1981 yılında The Buggles'ın 'Video Killed the Radio Star' klibiyle yayın hayatına başlayan kanal, yine bu klip ile yayın hayatına veda etti. MTV, 40 yılı aşkın süre boyunca müzik endüstrisinin en güçlü tanıtım mecrası olmuştu. 'Sosyal medya platformlarının yükselişiyle birlikte televizyondan müzik klibi izleme alışkanlığının sona erdiğini' aktaran yetkililer, 'bu kapanışın beklenen bir son olduğunu' ifade etti.

MTV markası, Video Müzik Ödülleri (VMA) ve Avrupa Müzik Ödülleri (EMA) gibi büyük organizasyonlarla varlığını sürdürmeye devam edecek.