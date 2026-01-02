İstanbul’un 1000 Lirası Hangi Şehirde Kaç Para Ediyor?

Türkiye'nin 2024 yılı sonuçlarına göre, fiyat düzeyi endeksinin en yüksek olduğu bölge 112,6 ile İstanbul, en düşük olduğu bölge ise 91,5 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt oldu. Bu endeks değerleri, İstanbul'un Türkiye ortalamasına göre yüzde 12,6 pahalı, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt'in ise yüzde 8,5 daha ucuz olduğunu gösteriyor.

Türkiye genelinde yaşam maliyetleri arasındaki makas her geçen gün açılırken, İstanbul'da yaşayan bir vatandaşın 1.000 liralık harcama gücü, diğer şehirlerle kıyaslandığında şaşırtıcı sonuçlar doğuruyor. TÜİK verilerine göre hazırlanan listede, İstanbul'un pahalılığı baz alındığında diğer illerdeki paranın değeri madde madde şöyle sıralanıyor: