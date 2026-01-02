onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Mutfağınızdaki Gizli Tehlike: Uzmanlar, Plastik Saklama Kaplarına Asla Koymamanız Gereken 10 Ürünü Açıkladı

Mutfağınızdaki Gizli Tehlike: Uzmanlar, Plastik Saklama Kaplarına Asla Koymamanız Gereken 10 Ürünü Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.01.2026 - 10:30 Son Güncelleme: 02.01.2026 - 10:31

Evdeki en pratik yardımcımız olan plastik saklama kapları, bazı gıdalar ve eşyalar için sandığınız kadar masum olmayabilir. Uzmanlar, kimyasal sızıntıdan küflenmeye kadar birçok riske karşı uyarıyor ve sağlık için cam alternatifleri işaret ediyor.

Kaynak: https://www.southernliving.com/never-...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mutfak düzeninin vazgeçilmezi olan, dayanıklı ve ekonomik plastik saklama kapları, doğru kullanılmadığında hem sağlığınızı hem de eşyalarınızı tehdit edebilir.

Mutfak düzeninin vazgeçilmezi olan, dayanıklı ve ekonomik plastik saklama kapları, doğru kullanılmadığında hem sağlığınızı hem de eşyalarınızı tehdit edebilir.

Uzmanlar, özellikle belirli gıdaların ve hassas materyallerin plastik yerine cam veya silikon gibi alternatiflerde muhafaza edilmesi gerektiği konusunda hemfikir. Hatalı depolama yöntemleri, gıdaların kimyasal reaksiyona girmesine, besin değerini kaybetmesine veya eşyaların geri dönülemez şekilde hasar görmesine neden olabiliyor.

Konunun uzmanlarına göre, plastik kaplardan kesinlikle uzak tutulması gereken 10 şey ve nedenleri şöyle sıralanıyor:

Konunun uzmanlarına göre, plastik kaplardan kesinlikle uzak tutulması gereken 10 şey ve nedenleri şöyle sıralanıyor:

Çiğ Etler: Uzmanlar, çiğ etlerin plastik kaplarda saklanmasının hijyenik açıdan riskli olduğu görüşünde. Plastik yüzeylerin gözenekli yapısı bakterileri hapsedebilir ve kapak sistemleri sızdırma yapabilir. Çapraz bulaşmayı önlemek için hava geçirmeyen, kilitli cam kaplar en güvenli seçenektir.

Salçalı ve Baharatlı Yemekler: Domates sosları veya köri gibi asidik içeriği yüksek gıdalar, plastiğin yapısını zamanla bozabilir. Bu asidite, hem kabın kalıcı olarak lekelenmesine ve koku yapmasına hem de gıdaya kimyasal madde sızmasına zemin hazırlayabilir.

Keskin Kokulu Gıdalar: Soğan, sarımsak ve taze otlar plastiğe nüfuz eden güçlü kokulara sahiptir. Bu koku kaba sindiğinde, daha sonra içine konulan diğer yiyeceklerin tadını bozabilir. Ayrıca taze otlar, plastik içinde yeterli hava alamadığı için çabuk solar ve lezzetini yitirir.

Hassas Meyveler: Çilek, böğürtlen gibi orman meyveleri veya avokado, plastik kaplarda nem dengesini sağlayamaz. Cam kaplara kıyasla plastik içinde daha hızlı yumuşayan bu meyveler, kısa sürede küflenerek bozulma eğilimi gösterir.

Sıcak Yemekler: Pişmiş yemekleri henüz sıcakken plastik kaplara aktarmak yapılan en büyük hatalardan biridir. Yüksek ısı, plastiğin içindeki zararlı kimyasalların çözünerek gıdaya geçmesine neden olur. Yemeklerin mutlaka soğutulduktan sonra saklanması gerekir.

Yağlı Yiyecekler: Lazanya veya kızartma gibi yüksek yağ içeren besinler, uzun vadede plastiği parçalama etkisine sahiptir. Yağ molekülleri, diğer gıdalara göre plastikten daha fazla kimyasal emebileceği için cam kaplar tercih edilmelidir.

Kitaplar: Plastik saklama kutuları sadece gıdalar için değil, kağıt ürünleri için de risk taşıyabilir. Kapalı kutularda hapsolan nem, kitap sayfalarının dalgalanmasına, sararmasına ve zamanla küf oluşumuna yol açarak kütüphanenizi mahvedebilir.

Deri Eşyalar: Çanta, ceket veya bot gibi deri ürünler hava almayan plastik kutularda saklandığında, ortamdaki nemi emerek küflenebilir veya kuruyarak çatlayabilir. Bu tür eşyaların hava alabilen kumaş kılıflarda saklanması önerilir.

Fotoğraflar: Aile yadigarı fotoğraflar, plastik içinde ısı ve neme maruz kaldığında birbirine yapışabilir veya renkleri solabilir. Anılarınızı korumak için asitsiz kağıt kutular veya özel albümler kullanılmalıdır.

Mumlar: Balmumu ürünleri ısıya karşı duyarlıdır. Güneş gören veya ısınan bir plastik kutu içinde saklanan mumlar eriyerek formunu kaybedebilir ve kutuya yapışarak temizlenmesi zor bir hale gelebilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın