Mutfağınızdaki Gizli Tehlike: Uzmanlar, Plastik Saklama Kaplarına Asla Koymamanız Gereken 10 Ürünü Açıkladı

Çiğ Etler: Uzmanlar, çiğ etlerin plastik kaplarda saklanmasının hijyenik açıdan riskli olduğu görüşünde. Plastik yüzeylerin gözenekli yapısı bakterileri hapsedebilir ve kapak sistemleri sızdırma yapabilir. Çapraz bulaşmayı önlemek için hava geçirmeyen, kilitli cam kaplar en güvenli seçenektir.

Salçalı ve Baharatlı Yemekler: Domates sosları veya köri gibi asidik içeriği yüksek gıdalar, plastiğin yapısını zamanla bozabilir. Bu asidite, hem kabın kalıcı olarak lekelenmesine ve koku yapmasına hem de gıdaya kimyasal madde sızmasına zemin hazırlayabilir.

Keskin Kokulu Gıdalar: Soğan, sarımsak ve taze otlar plastiğe nüfuz eden güçlü kokulara sahiptir. Bu koku kaba sindiğinde, daha sonra içine konulan diğer yiyeceklerin tadını bozabilir. Ayrıca taze otlar, plastik içinde yeterli hava alamadığı için çabuk solar ve lezzetini yitirir.

Hassas Meyveler: Çilek, böğürtlen gibi orman meyveleri veya avokado, plastik kaplarda nem dengesini sağlayamaz. Cam kaplara kıyasla plastik içinde daha hızlı yumuşayan bu meyveler, kısa sürede küflenerek bozulma eğilimi gösterir.

Sıcak Yemekler: Pişmiş yemekleri henüz sıcakken plastik kaplara aktarmak yapılan en büyük hatalardan biridir. Yüksek ısı, plastiğin içindeki zararlı kimyasalların çözünerek gıdaya geçmesine neden olur. Yemeklerin mutlaka soğutulduktan sonra saklanması gerekir.

Yağlı Yiyecekler: Lazanya veya kızartma gibi yüksek yağ içeren besinler, uzun vadede plastiği parçalama etkisine sahiptir. Yağ molekülleri, diğer gıdalara göre plastikten daha fazla kimyasal emebileceği için cam kaplar tercih edilmelidir.

Kitaplar: Plastik saklama kutuları sadece gıdalar için değil, kağıt ürünleri için de risk taşıyabilir. Kapalı kutularda hapsolan nem, kitap sayfalarının dalgalanmasına, sararmasına ve zamanla küf oluşumuna yol açarak kütüphanenizi mahvedebilir.

Deri Eşyalar: Çanta, ceket veya bot gibi deri ürünler hava almayan plastik kutularda saklandığında, ortamdaki nemi emerek küflenebilir veya kuruyarak çatlayabilir. Bu tür eşyaların hava alabilen kumaş kılıflarda saklanması önerilir.

Fotoğraflar: Aile yadigarı fotoğraflar, plastik içinde ısı ve neme maruz kaldığında birbirine yapışabilir veya renkleri solabilir. Anılarınızı korumak için asitsiz kağıt kutular veya özel albümler kullanılmalıdır.

Mumlar: Balmumu ürünleri ısıya karşı duyarlıdır. Güneş gören veya ısınan bir plastik kutu içinde saklanan mumlar eriyerek formunu kaybedebilir ve kutuya yapışarak temizlenmesi zor bir hale gelebilir.