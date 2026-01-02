Bazen Beyninizin 'Durduğunu' Hissediyor musunuz? Psikolojiye Göre "Mind Blanking" Yaşıyor Olabilirsiniz!

Mind blanking, psikoloji ve sinirbilim literatüründe, zihnin tamamen boş olduğu ve düşünce üretiminin geçici olarak durduğu bir durum olarak tanımlanır. Bu durumda birey bilinçli olmasına rağmen aklında plan, iç konuşma, hatıra veya başka herhangi bir düşünce bulunmaz. Zihnin bu sessizliği, kişinin farkında olduğu boş anlar şeklinde deneyimlenir.