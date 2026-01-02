onedio
Bazen Beyninizin 'Durduğunu' Hissediyor musunuz? Psikolojiye Göre "Mind Blanking" Yaşıyor Olabilirsiniz!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.01.2026 - 09:34

Bazen bir anda hiçbir şey düşünmediğinizi, aklınızın adeta durduğunu hissettiniz mi? Bu, düşündüğünüzden daha yaygın bir durum ve psikolojide mind blanking olarak adlandırılıyor. Zihninizin geçici olarak sessizleştiği bu anlar farkına varmasanız da beyninizin normal bir süreçten geçtiğini gösteriyor.

"Mind Blanking" kavramını daha önce duymuş muydunuz?

Mind blanking, psikoloji ve sinirbilim literatüründe, zihnin tamamen boş olduğu ve düşünce üretiminin geçici olarak durduğu bir durum olarak tanımlanır. Bu durumda birey bilinçli olmasına rağmen aklında plan, iç konuşma, hatıra veya başka herhangi bir düşünce bulunmaz. Zihnin bu sessizliği, kişinin farkında olduğu boş anlar şeklinde deneyimlenir.

Mind blanking, sıklıkla zihnin dolaşması (mind wandering) ile karıştırılır.

Ancak iki durum arasında temel bir fark var. Mind wandering sırasında zihin hala düşünce üretirken, mind blanking tamamen içeriksiz bir zihinsel durumu ifade eder. Bu yönüyle mind blanking, dikkat ve bilinç süreçlerini anlamada ayrı bir öneme sahiptir.

Mind blanking genellikle uzun süreli dikkat gerektiren görevler sırasında, yoğun yorgunluk veya uykusuzluk sonrasında gözlemlenir.

Kişi, aniden “Şu anda ne düşünüyorsun?” sorusuyla karşılaştığında zihninde herhangi bir içerik olmadığını fark edebilir. Bu durum, zihnin normal düşünce akışını geçici olarak durdurduğunu gösterir.

Sinirbilimsel araştırmalar, mind blanking sırasında beynin bazı bölgelerinde uykuyu andıran aktivitelerin gözlemlenebileceğini ve içerik üretiminden sorumlu bağlantılarda geçici değişiklikler meydana gelebileceğini ortaya koyuyor.

Bu bulgular, zihnin bazen bilinç açık olsa da düşünce üretimini durdurabildiğini gösteriyor.

