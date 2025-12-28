Sevgili Akrep, yılın son turlarını atarken iletişim ve karar verme süreçlerinde biraz baskı hissetmeye hazır ol! Merkür ve Satürn'ün kozmik dansının oluşturduğu kare, özellikle önemli konuşmaların tonunu belirleyecek ve ciddiyet seviyesini yükseltecek. Sözcüklerinin gücü kadar, sessiz kaldığın anların da önem kazanacağı bu dönemde, belki de bitmesi gereken bir düşünce kalıbını sonunda geride bırakabilirsin.

Yeni yılla birlikte ise Merkür'ün Oğlak burcuna yaptığı geçişten etkileneceksin. Bu enerji, zihnin berraklaştıracak ve stratejik düşünme yeteneğini keskinleştirecek. Tam da bu noktada eğitimle ilgili konular, yazışmalar, sunumlar ya da anlaşmalar açısından oldukça verimli bir döneme giriş yapacaksın. Şimdi başladığın bir öğrenme süreci, 2026 yılına geldiğinde sana büyük avantajlar sağlayabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Yengeç burcundaki Dolunay, uzaklar, gelecek planları ve inançlar temalı bir yüzleşme getiriyor. Bir ilişkiyle ilgili hayallerinin ne kadar gerçekçi olduğunu sorgulama fırsatı bulabilirsin. Bu Dolunay, kalbinin gerçeklerden kaçmasına izin vermemen gerektiğini hatırlatıyor. Yeni yıla girerken, duygusal dürüstlük sana güç verecek. Daha da önemlisi aşkı getirecek! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…