29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.12.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 29 Aralık - 4 Ocak haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 29 Aralık - 4 Ocak haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, yılın son turlarını atarken iletişim ve karar verme süreçlerinde biraz baskı hissetmeye hazır ol! Merkür ve Satürn'ün kozmik dansının oluşturduğu kare, özellikle önemli konuşmaların tonunu belirleyecek ve ciddiyet seviyesini yükseltecek. Sözcüklerinin gücü kadar, sessiz kaldığın anların da önem kazanacağı bu dönemde, belki de bitmesi gereken bir düşünce kalıbını sonunda geride bırakabilirsin.

Yeni yılla birlikte ise Merkür'ün Oğlak burcuna yaptığı geçişten etkileneceksin. Bu enerji, zihnin berraklaştıracak ve stratejik düşünme yeteneğini keskinleştirecek. Tam da bu noktada eğitimle ilgili konular, yazışmalar, sunumlar ya da anlaşmalar açısından oldukça verimli bir döneme giriş yapacaksın. Şimdi başladığın bir öğrenme süreci, 2026 yılına geldiğinde sana büyük avantajlar sağlayabilir. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Yengeç burcundaki Dolunay, uzaklar, gelecek planları ve inançlar temalı bir yüzleşme getiriyor. Bir ilişkiyle ilgili hayallerinin ne kadar gerçekçi olduğunu sorgulama fırsatı bulabilirsin. Bu Dolunay, kalbinin gerçeklerden kaçmasına izin vermemen gerektiğini hatırlatıyor. Yeni yıla girerken, duygusal dürüstlük sana güç verecek. Daha da önemlisi aşkı getirecek! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Astroloji Editörü
