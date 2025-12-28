onedio
29 Aralık - 4 Ocak Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.12.2025 - 18:01

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşkla imtihanını ve 29 Aralık - 4 Ocak haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 29 Aralık - 4 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, yılın son haftasında, aşk hayatının merkezine Yengeç burcundaki Dolunay oturuyor. Bu Dolunay, seni uzaklara, gelecek planlarına ve inançlarına dair bir yüzleşmeye davet ediyor. Aşka dair hayallerinin gerçekle ne kadar örtüştüğünü sorgulaman için mükemmel bir zaman dilimi sunuyor.

Artık kalbinin gerçeklerden kaçmasına izin vermemen gerekiyor... Belki de biraz zorlayıcı, belki biraz acıtıcı olacak bu süreçte, duygusal dürüstlük senin en büyük kalkanın olacak. Kendi gerçeklerinle yüzleşmek, belki de hiç beklemediğin bir güç verecek sana.

Yeni yıla girerken, bu dürüstlük aşkı da beraberinde getirecek üstelik! Belki de hayalini kurduğun, belki de hiç beklemediğin bir aşk kapını çalacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Astroloji Editörü
