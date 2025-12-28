Sevgili Akrep, yılın son haftasında, aşk hayatının merkezine Yengeç burcundaki Dolunay oturuyor. Bu Dolunay, seni uzaklara, gelecek planlarına ve inançlarına dair bir yüzleşmeye davet ediyor. Aşka dair hayallerinin gerçekle ne kadar örtüştüğünü sorgulaman için mükemmel bir zaman dilimi sunuyor.

Artık kalbinin gerçeklerden kaçmasına izin vermemen gerekiyor... Belki de biraz zorlayıcı, belki biraz acıtıcı olacak bu süreçte, duygusal dürüstlük senin en büyük kalkanın olacak. Kendi gerçeklerinle yüzleşmek, belki de hiç beklemediğin bir güç verecek sana.

Yeni yıla girerken, bu dürüstlük aşkı da beraberinde getirecek üstelik! Belki de hayalini kurduğun, belki de hiç beklemediğin bir aşk kapını çalacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…